El técnico firma un contrato de dos temporadas tras la salida de Idiakez

El Cádiz CF ya quiere sacar a Suso sólo un año después de su fichaje

Compartir







Albert Celades culmina un día de locos en el Cádiz CF. El club amarillo se ha empeñado en convertirse en el primer protagonista de un campeonato que todavía no ha comenzado tras anunciar la salida de Imanol Idiakez, quien deja el banquillo apenas tres días antes de que empiece LaLiga Hypermotion por unos motivos cuanto menos extraños. Unos minutos más tarde, la entidad confirmó también al nuevo entrenador, que aterriza en el Nuevo Mirandilla en medio de una ola de críticas contra la directiva.

"El Cádiz Club de Fútbol y Albert Celades han alcanzado un acuerdo para que el entrenador dirija a la primera plantilla", ha anunciado la entidad, confirmando a su vez que firma hasta 2028 y que dirigirá su primer entrenamiento este mismo martes por la tarde.

PUEDE INTERESARTE Drama en el Barça: lesión de cruzado y adiós a la temporada

La publicación ha provocado una oleada de críticas a través de las redes sociales. Nadie en la ciudad esperaba un movimiento en el banquillo en estos momentos, antes de arrancar el curso y de esta manera. Las reacciones, tal y como se puede apreciar en Twitter, no sólo señalan a la directiva por el adiós de Idiakez, sino también por la contratación de un Celades cuya trayectoria en los últimos años es bastante pobre.

PUEDE INTERESARTE El Cádiz CF reduce por fin el precio de sus entradas y confirma su nueva política social

Celades dirigió a las categorías inferiores de la selección española entre 2013 y 2018. Dejó la sub 21 ese mismo año y firmó por el valencia en septiembre de 2019, siendo destituido en junio de 2020 tras 29 jornadas al frente del equipo. Estuvo sin entrenar más de seis años hasta que el pasado mes de enero llegó al Pafos, donde sólo duró tres meses en el banquillo.

Dani Güiza también critica a la directiva del Cádiz CF

En medio de esas críticas, una leyenda cadista como Dani Güiza también ha mostrado su desacuerdo contra la directiva. A través de su cuenta de Instagram, el delantero ha publicado un mensaje escueto, pero claramente dirigido al palco: "Un poco de respeto hacia los 18.000 abonados, por favor". No es la primera vez que Güiza señala a la directiva durante los últimos meses.