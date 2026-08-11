El club le plantea bajarse el sueldo o salir tras su bajo rendimiento

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Horas convulsas en el Cádiz CF. La destitución de Imanol Idiakez cuando sólo restan cuatro días para arrancar LaLiga Hypermotion ha sorprendido a propios y extraños. La dirección deportiva, encabezada por Juan Cala, se ve obligada a cambiar de entrenador en medio de un mercado de fichajes en el que todavía tiene mucho trabajo por delante. Una de las carpetas que tiene abierta el director deportivo es precisamente la de Suso Fernández, cuyo rendimiento en su primer año ha estado lejos de ser el esperado.

Suso decidió regresar al Cádiz en julio de 2025 tras acabar contrato con el Sevilla FC. El gaditano siempre mostró su deseo de regresar a casa pese a que algunas fuentes apuntaban que tenía ofertas muy superiores en términos económicos desde el extranjero. Tenía 31 años y una dilatada experiencia que hacían pensar que sería una de las figuras del equipo. Pero la realidad, por contra, ha sido bien distinta y acabó el curso entre los señalados del equipo amarillo.

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Condicionado por las lesiones, Suso estuvo lejos de su mejor estado físico y futbolístico durante todo el pasado curso. Se perdió 14 partidos por lesión, entre ellos los tres últimos, con la permanencia en juego. Sus números fueron bastante pobres: un gol y tres asistencias. Y su influencia y sus sensaciones sobre el terreno de juego, eso que va más allá de las cifras, fueron aún peores.

El Cádiz CF pide a Suso reducir su sueldo o buscar una salida

El caso es que Suso firmó un contrato de cuatro temporadas, hasta 2029. Y en el Nuevo Mirandilla ya empiezan a tener dudas con su rendimiento. Según publica 'solo fichajes', el Cádiz habría planteado a Suso dos opciones este mercado: reducir su salario o buscar una salida. Todo ello apenas un año después de firmar un contrato de larga duración que, en teoría, le tendrá ligado al club hasta los 35 años.

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La misma fuente señala que Suso tiene el sueldo más alto de toda la plantilla, cercano a los 900.000 euros. Y a su vez, admiten que su salida este mismo verano parece bastante complicada, ya que el renunció a ofertas mayores precisamente por su deseo de regresar a casa. Durante la pretemporada, el gaditano ha vuelto a dejar más dudas que certezas. La prensa local, además del club, tiene muchas dudas sobre su aportación al equipo, no sólo por lo que el propio jugador es capaz de sumar sino también por los compañeros que le rodean. De momento, tiene tres años más de contrato con un Cádiz que se ha convertido en un polvorín en las últimas horas.