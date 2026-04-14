Suso se hunde con el Cádiz CF y ya está entre los señalados

Pobres números, críticas de la afición e indirecta de la directiva

La posible destitución de Sergio González como entrenador del Cádiz CF

Compartir







Suso Fernández se hunde con el Cádiz CF. El equipo amarillo ha entrado en una dinámica dramática de resultados que le tiene al borde de los puestos de descenso y que deja señalada a la directiva, pero también a los jugadores. La afición se empieza a cansar y ni siquiera el cambio de entrenador ha servido para voltear una situación casi insostenible. El exjugador sevillista, mientras tanto, aparece en la lista de señalados por la hinchada y por el propio club debido a su pobre rendimiento.

Suso, de estrella a señalado en el Cádiz CF

Cabe recordar que Suso se marchó del Sevilla FC el pasado verano para regresar al Cádiz, el equipo de su infancia. Un sueño que ahora se ha convertido en pesadilla. No sólo a nivel grupal, sino también individual. Los números del centrocampista son dramáticos: un gol y una asistencia en 27 partidos. El gol lo anotó ante el Eibar en septiembre y la asistencia, frente al Albacete en agosto. Es decir, que lleva siete meses sin generar un tanto.

Durante las últimas jornadas, Sergio ha ido tocando todo lo posible en sus alineaciones. El pasado domingo, ante el Andorra, Suso arrancó como suplente por segunda vez desde que se produjo el relevo en el banquillo. Entró al campo en el 70', junto a Lucas Pérez. Y si bien es cierto que el equipo se animó en ataque en ese tramo final, también es verdad que fue incapaz de cambiar el resultado e impedir otra derrota.

Los mensajes de Juan Cala y la dinámica del Cádiz

Unas semanas antes, Juan Cala ya había mandado una indirecta a las teóricas estrellas del equipo: "Nos falta liderazgo". Lo señaló a nadie en concreto, pero es un mensaje que, evidentemente, deja en mal lugar a los futbolistas que estaban llamados a liderar al equipo, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Y entre ellos está Suso, quien además es uno de los cuatro capitanes.

PUEDE INTERESARTE Nuevo lío con Javi Ontiveros y ruptura total con el Cádiz CF

La afición ya ha señalado al centrocampista en más de una ocasión a través de las redes sociales y el jugador, de momento, no consigue reaccionar sobre el terreno de juego. La dinámica grupal, mientras tanto, sigue siendo desoladora: cinco derrotas consecutivas, 12 derrotas en 14 partidos de la segunda vuelta, 4 puntos de 42 posibles, siete derrotas seguidas en casa. Tras acabar sexto la primera vuelta, ocupa ahora la 18ª posición, sólo 4 puntos por encima del descenso y a 6 puntos del colista. Una caída sin precedentes que parece no tener fin.