Celia Pérez 09 MAR 2026 - 16:31h.

Vuelve al banquillo cadista dos años después de su marcha

Ya son 15 los entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

El Cádiz ha anunciado este lunes el fichaje de Sergio González como nuevo entrenador en sustitución del destituido Gaizka Garitano, dos años después de la marcha del técnico catalán, que dirigió al equipo gaditano en su última etapa en Primera División. Y hoy mismo se ha producido su presentación oficial ante los medios de comunicación, dejando un momento bastante emotivo al hablar de cómo se han tomado sus hijos sus vuelta.

Visiblemente emocionado, Sergio cuenta la conversación que tuvo con uno de sus hijos ayer. "Es verdad que mi hijo me decía ayer 'Papá, ya puedo volver a decir que eres el míster del Cádiz en el cole, ¿no?' Entonces bueno, al final ellos están muy contentos. Ellos lo pasaron mal. El mayor ya es mayor, pero bueno, ellos están muy felices y eso al final para ti es una gran alegría", contó.

Sergio González llevaba sin entrenar precisamente desde su salida del Cádiz, donde se convirtió en el técnico que más partidos lo dirigió en la máxima categoría, con 77 encuentros, al superar al uruguayo Víctor Espárrago, que suma 76.

El entrenador catalán comenzará esta misma mañana a trabajar con los que serán sus nuevos jugadores en el primer entrenamiento de la semana para preparar el próximo encuentro del viernes frente al Mirandés.

Sergio González estuvo al frente de los gaditanos media liga de la temporada 2021/22, la campaña 22/23 completa, y en ambas consiguió la permanencia en la máxima categoría, y parte de la 23/24, en la que fue destituido tras una racha de diecisiete jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

En la actual campaña, el Cádiz no está en puestos de descenso, aunque no conoce la victoria desde hace dos meses después de sumar solo un punto en los últimos ocho partidos, y se sitúa con solo cuatro de ventaja sobre las posiciones de caída a Primera RFEF.