David Navarro, el cuarto entrenador del Real Zaragoza y un gran problema para que llegue el quinto

El Zaragoza prepara el terreno ante un posible descenso a Primera Federación: "Habría una afectación en el presupuesto"

David Navarro será el entrenador del Real Zaragoza en el partido de este viernes ante el Cádiz CF. El técnico fue anunciado el pasado lunes, en principio, para dirigir la sesión de entrenamiento vespertina tras la destitución de Rubén Sellés, pero la dificultad para encontrar un nuevo entrenador le mantienen en el banquillo de manera interina y, de momento, sin fecha determinada.

De esta forma, Navarro se convertirá en el cuarto entrenador que dirige un partido del cuadro aragonés esta temporada. El primero fue Gabi Fernández, destituido tras la jornada 9 tras un pobre balance de 6 puntos de 27 posibles. Emilio Larraz llegó entonces de forma interina, pero el Zaragoza firmó un catastrófico 0-5 en casa ante la Cultural Leonesa que provocó su salida casi inmediata.

Días más tarde llegó Rubén Sellés, que arrancó con tres derrotas seguidas pero firmó luego tres victorias consecutivas que dieron algo de aire al equipo. Fue un espejismo. La derrota en casa ante el Burgos le acabó condenando de manera definitiva tras haber dirigido 18 partidos en los que ha sumado 18 puntos de 54 posibles.

El nuevo entrenador del Real Zaragoza

Desde las oficinas de la capital aragonesa han estado trabajando en distintos escenarios en los últimos días. Con Lalo Arantegui a los mandos, el nombre de Juan Ignacio Martínez 'JIM' ha sobrevolado el Ibercaja Estadio, pero finalmente el técnico ha decidido declinar la propuesta del conjunto blanquillo.

Así que, de momento, David Navarro se queda a los mandos. ¿Hasta cuándo? Lo determinarán los resultados. Si gana en Cádiz, recuperará algo de esperanza por la salvación y ganará enteros para seguir en el banquillo. Si pierde, es posible que desde el club hagan un nuevo esfuerzo para traer al quinto entrenador del curso.

"Tenemos que ir planificando semana tras semana. Mi primer objetivo es que ojalá hagamos algo positivo en Cádiz y David esté con nosotros hasta la final de temporada", dijo este miércoles Lalo Arantegui en su presentación. El problema es que un par de derrotas más podrían dejar al equipo prácticamente condenado al descenso a Primera RFEF. Y con el Zaragoza condenado, nadie querrá llegar a ese banquillo y aparecer en la foto del descenso.