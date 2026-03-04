Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 12:20h.

Nayim detecta el mayor problema del Real Zaragoza en su lucha por la salvación: "Es lo más duro"

David Navarro se sentará en el Nuevo Mirandilla

Compartir







El Real Zaragoza transita por uno de los momentos más delicados de su historia. El equipo está al borde del descenso a Primera Federación mientras ya ha cambiado de entrenador por tercera vez esta temporada y hasta de director deportivo. Lalo Arantegui, de vuelta a las oficinas, ha dado la batuta del equipo a David Navarro mientras encuentra nuevo técnico. En el horizonte asomaba el nombre de Juan Ignacio Martínez, JIM, aunque en las últimas horas esa opción parece diluirse.

Uno de los primeros movimientos acometidos por Lalo fue trasladar a JIM su deseo de que volviera al club. Las negociaciones no eran sencillas y la situación del equipo tampoco la idónea para regresar, pero la confianza depositada en él le hicieron dudar. Sin embargo, ya ha tomado una decisión. Según informa El Periódico de Aragón, JIM ha decidido rechazar la posibilidad de volver al Zaragoza debido a la delicada situación que atraviesa el equipo.

La dirección deportiva blanquilla incluso le puso por delante un futuro contrato en Primera Federación en caso de descenso, aunque tampoco accedió. JIM ya logró salvar al equipo de la quema en su anterior etapa, cuando cogió al equipo último para lograr una remontada espectacular. Por desgracia, las sensaciones actuales son muy diferentes y Lalo Arantegui tendrá que seguir peinando el mercado mientras David Navarro se sentará en el banquillo del Nuevo Mirandilla frente al Cádiz.

PUEDE INTERESARTE Decimocuarto entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Ambiente pesimista

Como decíamos, las sensaciones en el Zaragoza son bastante negativas con respecto a la temporada. El equipo está a ocho puntos de la salvación con 14 jornadas por disputarse y ha dejado ya escapar numerosas oportunidades de dar caza en la clasificación a sus perseguidores. Ante esta situación, está por ver qué sucede en Cádiz y qué rumbo toma ahora Lalo Arantegui en busca del nuevo técnico blanquillo.