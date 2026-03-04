Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 10:32h.

El primer fichaje de Lalo Arantegui ilusiona a la afición del Zaragoza: "Algo de luz en este túnel"

Espera un cambio de rumbo inmediato para seguir en la pelea

El Real Zaragoza atraviesa una semana muy revuelta. Las destituciones de Rubén Sellés y de Txema Indias vinieron acompañadas de la vuelta de Lalo Arantegui a la dirección deportiva y del desembarco de David Navarro en el banquillo de manera interina. Todo esto, con el equipo último en la tabla, a ocho puntos de la salvación y sin síntomas de mejoría. Con estos decepcionantes términos opina sobre la situación del club un estandarte del zaragocismo como es Nayim.

En El Larguero de la Ser, el exfutbolista blanquillo desgranó los principales problemas del Zaragoza y cómo ve la situación de cara a la salvación. Por desgracia, no se muestra demasiado optimista con lo que ve y pone el foco en el mayor problema que tiene el equipo de cara al descenso.

"Está siendo un año durísimo para el Real Zaragoza. Ya no solo por los resultados, sino por la sensación que ha dado durante la temporada. No ha dado con la tecla en ningún momento y no da la sensación de salir de ahí, eso es lo más duro. Este año pintan bastos, A ver si de alguna manera puede arrancar al equipo con un par de resultados y ver un poco de luz al final del túnel", comentó al respecto.

Los números de los últimos años

Tal y como le recordó Raúl Ruiz, el Zaragoza acumula 13 años consecutivos en LALIGA HYPERMOTION con 25 entrenadores por el camino. Unas cifras que el propio Nayim recalca para destacar lo mal que se han hecho las cosas en el club en los últimos años y en todos los aspectos.

"Los numeros que has dado de entrenadores y directores deportivos hablan por sí solos. Las cosas no se han hecho bien, temporada a temporada con un proyecto nuevo, sin continuidad y eso es difícil en el fútbol profesional".