Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 11:58h.

Decimocuarto entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Gran conocedor del fútbol aragonés

Compartir







Apenas han transcurrido unas horas desde que Lalo Arantegui desembarcó de nuevo en la dirección deportiva del Real Zaragoza y ya ha tenido que tomar decisiones importantes. A la espera de próximos movimientos, confirmó que David Navarro será el encargado de dirigir al equipo en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Un ajuste de piezas que está por ver si será definitivo o no. La gran novedad se ha producido este martes con la llegada al club de Néstor Pérez.

Néstor se incorpora al cuerpo técnico del Zaragoza bajo la función de entrenador asistente. Con un gran conocimiento del fútbol aragonés, la apuesta de Lalo Arantegui responde a la rápida intención del club de contar con gente de la casa que conozca el club y todo lo que tiene que ver con el balompié en Aragón de cara al futuro.

PUEDE INTERESARTE Proponen crear una Liga Ibérica para competir en derechos con la Premier League: estos serían los 20 equipos y así funcionaría

El club confirmó su llegada con el siguiente comunicado: El Real Zaragoza incorpora a Néstor Pérez como entrenador asistente. Néstor Pérez es un técnico con licencia UEFA Pro con amplio conocimiento del fútbol regional aragonés y con pasado en los banquillos del CD Teruel o la SD Ejea, donde compaginó las funciones de entrenador y director deportivo entre 2017 y 2022. Además, formó parte de la secretaría técnica del Real Racing de Santander en la temporada 2022/23. Desde el Real Zaragoza le damos la bienvenida y le deseamos lo mejor para esta nueva etapa.

La afición, ilusionada

La llegada de Néstor Pérez, sumado a los movimientos que se están llevando a cabo tras la vuelta de Lalo Arantegui, han despertado algo de ilusión entre la parroquia blanquilla, hundia por la nefasta marcha de su equipo camino de Primera Federación. La afición aplaude el desembarco en el club de gente de la casa y lo evidencia con mensajes en las redes sociales como los que recopilamos a continuación: