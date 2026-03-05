Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 11:38h.

El Real Zaragoza afronta el tramo final de la temporada en una situación muy crítica. El equipo es último en LALIGA HYPERMOTION y está a ocho puntos de la salvación con 14 jornadas por delante. Los últimos días han sido frenéticos en el club, con la destitución de Rubén Sellés y Txema Indias y la vuelta de Lalo Arantegui. David Navarro será el encargado de dirigir al equipo en Cádiz mientras se busca sustituto. Este pasado miércoles fue presentado de nuevo un Lalo que vuelve con mucho trabajo que hacer y poco tiempo para ejecutarlo.

Durante su presentación también tomó la palabra Fernando López, director general del club, que reiteró el trabajo que está realizando la entidad para salir de esta situación. El dirigente no descarta la posibilidad de que el Zaragoza descienda a Primera Federación y prepara el terreno por si se consuma la desgracia. "Hemos trabajado en los escenarios, obviamente si se baja habría una afectación en el presupuesto, pero dispondríamos de los recursos suficientes y necesarios para lograr ese efecto rebote lo antes posible. Dada la situación del club, con ingresos, estaríamos en una buena posición", comentó.

Fernando López recalcó la implicación de la propiedad en el club, independientemente de la categoría. "El respaldo ha sido total y lo va a seguir siendo, esté el equipo en Segunda o en Primera Federación".

La presentación de Lalo

Lalo Arantegui desembarca de nuevo en el club motivado por el reto, pero sin obviar que el Zaragoza vive el peor momento de su historia. Apunta que descender sería un drama, pero que solo está centrado en conseguir dejar al equipo en LALIGA HYPERMOTION. "Creo en el intento de salvación, 42 puntos son muchos, llego con una energía completamente nueva y lo más urgente es ganar. Podremos ver la situación de otra manera ganando el primer partido. No miro más, solo a Cádiz".