Lalo Arantegui sustituye al despedido Txema Indias en el Real Zaragoza con un contrato condicionado

ZaragozaComienza una nueva etapa en el Real Zaragoza. Tras oficializar los despidos de Rubén Sellés y Txema Indias, el club blanquillo confió en Lalo Arantegui para liderar la parcela deportiva de la entidad. Tras unas horas frenéticas y mucho movimiento en el banquillo, el director deportivo ha sido presentado oficialmente en sala de prensa.

Ante los medios presentes, el ejecutivo zaragozano no ocultó la complicadísima situación en la que toma las riendas de la dirección deportiva, pero lo afronta como un reto. De hecho, Arantegui demostró visión de futuro y deslizó las claves de su plan a medio-largo plazo.

Lalo Arantegui y su plan de futuro en el Real Zaragoza

El dirigente maño no tira la toalla ni mucho menos, pero contempla varios escenarios a futuro: uno en el fútbol profesional y otro en caso de trágico descenso. Lalo tiene claro los caminos a seguir: "Independientemente del escenario que estemos viviendo en esta final de temporada, es mi responsabilidad ayudar en todo lo que pueda para salvar la categoría este año o devolverla al año siguiente y ahí me siento muy responsable porque es que yo vivo aquí, voy a vivir aquí y mis hijos son... es que yo soy de aquí".

Uno de sus pilares será la cantera. El directo deportivo admite que le dedica mucho tiempo a este asunto: "Hay un tema que a mí me trae de cabeza, que es el tema de la cantera. Yo creo mucho por defecto en lo que tenemos y creo que tenemos que seguir dando a entender a los jugadores jóvenes. Me refiero a la diferencia que he visto en este proceso. Creo que tenemos que seguir fabricando jugadores, que los estamos fabricando, pero hay que darles oportunidades en su debido tiempo y con un perfil de medio a largo plazo para que ellos crezcan".

Fue entonces cuando deslizó más oportunidades para el talento que viene: "Hay jugadores que, esto es como la fruta, si no te la comes a tiempo se acaba pudriendo. Y seguimos fabricando talento y hay que seguir. No lo sé si en el mes de marzo o en una temporada que vas último es el momento, pero si me preguntas la diferencia, eso va a existir. Mientras yo esté aquí, que el jugador joven de Zaragoza va a tener presente que la puerta del primer equipo la va a tener siempre medio abierta o abierta".

En cuanto a la política de fichajes, Lalo Arantegui arrojó algunas claves de cara a futuros mercados de fichajes: "Creo que hay un perfil intermedio de jugador que en mi anterior etapa se firmó desde la categoría inferior. Me viene a la cabeza Pep Chavarría, por ejemplo. Valía para todos los escenarios y venía de un club de Segunda B".

Eso sí, si el Zaragoza acaba descendiendo, el director deportivo tiene claro que confeccionará una plantilla para volver cuanto antes: "Pero creo que en el caso de que se produzca la tragedia, vamos a ser un club superpoderoso para poder aspirar a todo. Pero no me quiero centrar en eso. Yo estoy trabajando en los dos escenarios porque es mi responsabilidad. Y de hecho ya lo estoy haciendo y es mi segundo día atacar jugadores que creo que me valen en los dos escenarios".