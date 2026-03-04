Fran Fuentes 04 MAR 2026 - 19:44h.

"Pensar más allá del Cádiz no tiene sentido", asegura

Lalo Arantegui sustituye al despedido Txema Indias en el Real Zaragoza con un contrato condicionado

Compartir







Lalo Arantegui ha comparecido en su presentación como nuevo director deportivo del Real Zaragoza. En su regreso, el zaragozano ha comentado uno de los temas más candentes: el banquillo de aquí hasta el final de temporada. Y es que David Navarro, al igual que Emilio Larraz, ha sido anunciado sine die como técnico interino. En este sentido, el nuevo responsable del área deportiva del conjunto blanquillo ha respondido a esa circunstancia, no asegurando que el entrenador de la casa vaya a continuar hasta el final de curso. Y es que serán los resultados los que acaben dictando las decisiones sobre la marcha. Sin embargo, asegura que Juan Ignacio Martínez, JIM, no es una de sus opciones.

En este sentido, a la pregunta de si David Navarro va a seguir lo que queda de temporada, Lalo Arantegui se va por la tangente: "Creo en el intento de la salvación porque te dicen los puntos, 42 puntos, son muchos puntos y hay que pelearlos. Y creo que la situación podemos empezar a verla de otra manera. Ganando el primer partido llevamos una racha muy negativa en ese aspecto. No miro más, miro Cádiz y después de Cádiz tenemos que pensar la semana que viene. El calendario ya sé que es frenético en el mes de marzo. Pero bueno, vamos a enfrentarnos a todos y para nosotros ya no hay rivales ni grandes ni pequeños. Hablando con David, creo que hizo un comunicado el club, es un entrenador de la casa, interino. Mirar más allá del partido del viernes para todos no tiene mucho sentido. Tenemos que ir planificando semana tras semana. Mi primer objetivo es que ojalá hagamos algo positivo en Cádiz y David esté con nosotros hasta la final de temporada", comenta.

Por otra parte, desmiente que esté detrás de JIM para que trate de salvar al equipo en esta recta final de temporada: "No. No voy a negar que Juan Ignacio siempre ha sido un candidato hasta en el Real Zaragoza, porque se lo ganó deportivamente y porque vino de una situación similar, pero ahora el presente y el más inmediato es David Navarro y no quiero pensar en nada más. Quiero que David esté tranquilo, su cuerpo técnico, están capacitados para cambiar la situación del club", reconoce.

De este modo, a la misma vez que quiere respaldar a David Navarro, no quiere casarse con él por si no gana en los primeros partidos y se decide a contratar a otro técnico para tratar de salvar al equipo.