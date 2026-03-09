Ya son 15 los entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

Gaizka Garitano pierde su puesto en el Cádiz y le sustituye Sergio González

Fiel a su idiosincrasia, LaLiga Hypermotion sigue siendo una trituradora de entrenadores. Una competición de máxima exigencia en la que los banquillos arden, ya sea al principio, durante o al final de la temporada. Y una muestra de ello es que ya son 15 los técnicos destituidos en las 29 jornadas que llevamos de campeonato. El último, un Gaizka Garitano cuyos números en el Cádiz CF se habían vuelto insostenibles.

"El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Gaizka Garitano su destitución como entrenador del primer equipo", ha anunciado este lunes por la mañana el cuadro amarillo después de una racha de resultados inimaginable. Hace un par de meses, en el Nuevo Mirandilla se hablaba de renovar al técnico mientras peleaban por los puestos de playoff de ascenso.

Ahora, el equipo suma ocho jornadas sin ganar en las que sólo ha sumado 1 punto de 24 posibles, colocándose a sólo 4 puntos de los puestos de descenso y viendo peligrar la categoría tras perder 0-1 en casa ante un Real Zaragoza que le trasladó el pasado viernes su estado de defunción.

Tras la destitución de Garitano, el Cádiz ha anunciado también la contratación de Sergio González, que vuelve a la que fue su casa cuando el equipo aún militaba en Primera División, ahora con el objetivo de asentar al equipo en la categoría y evitar un posible descenso que sería traumático a Primera RFEF.

Entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

Con la salida de Garitano del Cádiz, ya son nada menos que 15 los entrenadores que han perdido su puesto a lo largo del presente curso en Segunda División. En esa lista destacan el Real Zaragoza, el Real Valladolid y el CD Mirandés, que han despedido ya a dos técnicos cada uno.

Entrenadores destituidos en Segunda: