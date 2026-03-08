Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 09:44h.

El central no se olvida del equipo de su vida

Las lágrimas de Jesús Vallejo tras eliminar al Real Madrid

ZaragozaJesús Vallejo no olvida sus raíces. El canterano del Real Zaragoza apostó por 'bajar' a LALIGA Hypermotion en busca de su propia felicidad, pero sobre todo continuidad sobre el terreno de juego. Tras ganar los títulos más grandes con el Real Madrid, el defensa central firmó el pasado verano por el Albacete donde pelea por mantener la categoría.

El triunfo en Cádiz da aire al Zaragoza, pero su situación clasificatoria sigue siendo extremadamente complicada. Y Vallejo lo sabe. El pasado sábado, su equipo visitó El Alcoraz y partió como titular. El marcador no se movió y tanto Huesca como Albacete, dos clubes inmersos en la batalla por la permanencia, sumaron un punto.

La situación del equipo manchego, por el momento, es relativamente cómoda. Con 36 puntos, cinco sobre el descenso pase lo que pase en la presente jornada, ocupa actualmente la decimotercera posición de la clasificación. Vallejo sigue mirando hacia abajo y lucha por no caer al infierno... aunque ese objetivo compartido no evita una doble alegría por su Real Zaragoza.

Jesús Vallejo y una doble alegría por el Real Zaragoza

Al término del encuentro, y aprovechando su paso por Aragón, el experimentado zaguero fue cuestionado por la situación del equipo maño. Vallejo no ocultó su felicidad, aunque en esta ocasión se trataba de una alegría doble, pues el futbolista del Albacete estaba especialmente contento por el técnico interino David Navarro: "Una situación muy compleja. Creo que han cogido un poco de aire con la victoria ayer en Cádiz. Me alegro por David y por el cuerpo técnico".

Y no solo eso. Jesús Vallejo tiene un gran amigo en el vestuario blanquillo que no es otro que el capitán Francho Serrano. El canterano zaragocista le envió un cariñoso mensaje en zona mixta: "Y los jugadores que están remando ahí hasta el final. Como sabéis, soy amigo de Francho y le deseo lo mejor porque para mí es un ejemplo de jugador y de persona. Así que nada, trasladarles fuerzas, que todos estamos peleando por lo mismo y que hasta el final... esto es muy largo, quedan 13 partidos todavía. Esto es larguísimo para todos".