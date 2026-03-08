Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 08 MAR 2026 - 00:48h.

Nuevo empate fuera de casa

Alineación confirmada del Málaga CF y el Real Valladolid en la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion

El Real Valladolid sacó un punto de La Rosaleda que pudieron ser tres o ninguno. Este empate, con reacción y casi remontada incluida, hace que el Pucela escale un puesto en la clasificación y mantenga la ventaja de dos puntos con respecto a la zona roja de la tabla. Fran Escribá, que sigue invicto al frente del conjunto blanquivioleta, analizó todo lo sucedido sobre el césped malagueño.

El análisis se centra en la buena reacción del equipo ante los dos mazazos recibidos en los primeros 15 minutos del partido y que hacía ver complicado sacar algo: "El equipo no se cayó tras los dos goles encajados y jugó muy bien al descanso. Estoy enfadado porque concedimos tres goles que fueron errores nuestros. El equipo no se rindió nunca y la ambición estuvo ahí. Hemos empatado dos partidos y yo quería ganarlos todos. Satisfecho por unas cosas, pero con la sensación de que podíamos haber sacado más puntos".

El técnico valenciano quiso poner en valor la actitud de sus futbolistas y esa mentalidad ganadora que se ha instaurado en el equipo y que antes no existía: "Me alegra que los jugadores quisieran ir a por la victoria. Nos faltó claridad. El vestuario está fastidiado porque veía que se podía haber ganado. Es el momento de ganar en casa con nuestra gente"

El partido se desarrolló con bastante polémica en contra del Valladolid: un gol legal anulado, un riguroso penalti de Guilherme Fernandes y un posible penalti sobre Sergi Canós Tenés no señalado. Sobre esto y la posible lesión de Carlos Clerc se expresó Escribá: "No he visto ninguna de las jugadas polémicas más allá del directo. El penalti yo tuve la sensación de que no era, pero no las vi detalladamente. Lo de Clerc es una molestia costal que le limitaba, se le notaba"