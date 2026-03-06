Adrián Gómez Sánchez 06 MAR 2026 - 10:26h.

La gran comunión entre jugadores y afición tras volver a ganar: "¡Todo por ti, Valladolid!"

Vuelta a la senda del triunfo en casa cuatro meses después

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid sumó una importante victoria (1-0) frente a la SD Huesca casi cuatro meses después de la anterior en el Nuevo Estadio José Zorrilla para conseguir salir del descenso en el que mete al conjunto aragonés gracias a un gol de Marcos André de Sousa. Esto supuso un estallido de euforia blanquivioleta en las gradas, con los 18.367 espectadores presentes y las redes sociales pucelanas volvieron a ver mensajes de felicidad por el triunfo cosechado.

Un buen arranque que sólo duró unos minutos hasta que llegaron las ocasiones visitantes, una clara, para empañar la actuación pucelana. Tras el paso por vestuarios, el equipo supo volver con otra cara al encuentro y esta salida en tromba dio sus frutos con un golazo de Marcos André que propició que la afición se volcara de lleno con su equipo para ayudarle a cerrar la victoria.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después del triunfo ante el equipo oscense en el Estadio José Zorrilla que deja al Pucela fuera del descenso, con dos puntos de ventaja y con muchos equipos metidos en la pelea por esquivar la parte roja de la tabla. Así lo expresaron en Twitter:

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Valladolid: aprobados y suspensos ante el Huesca en la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion

El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será ante el Málaga CF, que llega como un tiro. Metido de lleno en la pelea por el play off, cuarto, con 47 puntos a sólo dos del ascenso directo y cinco por encima del séptimo clasificado, tras ganar al Granada CF en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Un partido para volver a cumplir fuera de casa tras hacerlo en el José Zorrilla e intentar alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso, aunque no será fácil, ya que los malagueños son de los mejores equipos como local de la categoría de plata.