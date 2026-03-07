Jesús Pérez Baraja 07 MAR 2026 - 20:20h.

ValladolidEl Málaga CF y el Real Valladolid se van a enfrentar este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio de La Rosaleda de la ciudad andaluza en el partido correspondiente a la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Málaga

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores. Con las bajas del sancionado Carlos Puga y de los lesionados Einar Galilea, Álex Pastor, Moussa Diarra, Darko Brasanac, Luismi Sánchez y Ramón Enríquez, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, ya se sabe el once del Málaga.

Juan Funes apuesta por un 1-4-3-3, introduciendo dos cambios respecto a la victoria por la mínima (0-1) ante el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la localidad nazarí el pasado fin de semana. De esta manera, entran Víctor García por Carlos Puga en el lateral derecho y Joaquín Muñoz por Julen Lobete en el ataque.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador lojeño: Alfonso Herrero; Víctor García, Diego Murillo, Francisco Montero, Rafita Garrido; Carlos Dotor, Izan Merino, Dani Lorenzo; David Larrubia, Carlos Ruiz Chupete, y Joaquín Muñoz.

Alineación del Pucela

Después de conocer una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados David Torres, Amath Ndiaye y Guille Bueno, ya se sabe la alineación del Pucela.

Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo un cambio respecto al triunfo por la mínima (1-0) contra la SD Huesca en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana. De esta manera, entra Pablo Tomeo por David Torres en el centro de la defensa.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Ramón Martínez, Pablo Tomeo, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Marcos André de Sousa.