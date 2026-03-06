Adrián Gómez Sánchez 06 MAR 2026 - 20:10h.

Los únicos no disponibles, Guille Bueno, David Torres y Amath

Garriel y la alegría de renovar en el club de su vida: "Cumplir un sueño"

ValladolidLa convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar al Málaga CF, correspondiente a la Jornada 29, octava de la segunda vuelta, de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio de La Rosaleda.

El entrenador del Pucela, Fran Escribá, tiene la nueva baja de David Torres, que se une a las ya sabidas de Amath Ndiaye y Guille Bueno. El técnico valenciano, que todavía no ha perdido desde que se hizo cargo del Real Valladolid, recupera para la causa a Pablo Tomeo, que estaba sancionado, y a Noah Ohio, que vuelve tras su lesión muscular tras su debut.

Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, Iván Garriel y Noah Ohio, de las categorías inferiores, el entrenador ha decidido no llamar al único futbolista del filial que suele estar en dinámica del primer equipo durante la semana, el lateral izquierdo Hugo San.

Ésta es la lista completa de los 23 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante el Málaga CF correspondiente a la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este sábado en el Estadio de La Rosaleda a partir de las 21.00 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Guilherme Fernandes

Laterales derechos

• Clément Michelin

Centrales

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Iván Garriel

Centrocampistas

• Mathis Lachuer

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Julien Ponceau

• Stanko Juric

Extremos

• Sergi Canós Tenés

• Iván Alejo

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Vegard Erlien

• Noah Ohio