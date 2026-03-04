Adrián Gómez Sánchez 04 MAR 2026 - 18:37h.

Los sancionados y lesionados, presentes

ValladolidEl Real Valladolid 1-0 SD Huesca con gol de Marcos André de Sousa dejó muchos entresijos blanquivioletas antes, durante y después del partido. Desde la Fan Zone hasta el pitido final, pasando por un vestuario en el que, antes del comienzo del importante duelo, se palpaba tensión, motivación y ganas de sacar el partido adelante. Y se logró para el estallido de euforia final y respirar de manera más tranquila de cara a los próximos encuentros. Por fin, todo el Nuevo Estadio José Zorrilla volvió a sonreír.

En imágenes del club pucelano, se recogen los mejores momentos del recibimiento al equipo, la Fan Zone con charanga incluida y los detalles de lo sucedido en el vestuario antes del partido. Ahí se escucha a David Generelo, segundo entrenador, decir: "Cero dudas gente, va a salir bien", al propio Guille Bueno alentar a sus compañeros y a Álvaro Aceves meter en el partido a los futbolistas: "A por las segundas jugadas, no pueden tener más ganas de ganar este partido que nosotros". Además de esto, Iván San José, Chuki pide "hacerles daño a los espacios, que sufren" y a Guilherme Fernandes reclamando "tranquilidad porque va a ser un partido largo".

Tras esto, se escucha una arenga de Iván Alejo, segundo capitán: "Está Guille ahí, que pagaría pasta por jugar este partido y estar aquí con nosotros. Está haciendo un trabajo de puta madre, ha venido a vernos. Es un buen día para dedicarle la victoria a él y a toda la gente, que ya ha dado el paso". Posteriormente, se ve una piña de la plantilla con el grito de guerra y lo sucedido en el terreno de juego, el aliento de la afición blanquivioleta y la victoria en el césped con el estallido de euforia final tras el pitido de Andrés Fuentes Molina.