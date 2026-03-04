Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Comunión entre la afición y los jugadores

La arenga de Iván Alejo y la visita de Guille Bueno al vestuario: "Pagaría por jugar este partido"

Guille Bueno en el vestuario antes del partido contra el Huesca.
Guille Bueno, en el vestuario antes del partido contra el Huesca. Real Valladolid.
ValladolidEl Real Valladolid 1-0 SD Huesca con gol de Marcos André de Sousa dejó muchos entresijos blanquivioletas antes, durante y después del partido. Desde la Fan Zone hasta el pitido final, pasando por un vestuario en el que, antes del comienzo del importante duelo, se palpaba tensión, motivación y ganas de sacar el partido adelante. Y se logró para el estallido de euforia final y respirar de manera más tranquila de cara a los próximos encuentros. Por fin, todo el Nuevo Estadio José Zorrilla volvió a sonreír.

En imágenes del club pucelano, se recogen los mejores momentos del recibimiento al equipo, la Fan Zone con charanga incluida y los detalles de lo sucedido en el vestuario antes del partido. Ahí se escucha a David Generelo, segundo entrenador, decir: "Cero dudas gente, va a salir bien", al propio Guille Bueno alentar a sus compañeros y a Álvaro Aceves meter en el partido a los futbolistas: "A por las segundas jugadas, no pueden tener más ganas de ganar este partido que nosotros". Además de esto, Iván San José, Chuki pide "hacerles daño a los espacios, que sufren" y a Guilherme Fernandes reclamando "tranquilidad porque va a ser un partido largo".

Tras esto, se escucha una arenga de Iván Alejo, segundo capitán: "Está Guille ahí, que pagaría pasta por jugar este partido y estar aquí con nosotros. Está haciendo un trabajo de puta madre, ha venido a vernos. Es un buen día para dedicarle la victoria a él y a toda la gente, que ya ha dado el paso". Posteriormente, se ve una piña de la plantilla con el grito de guerra y lo sucedido en el terreno de juego, el aliento de la afición blanquivioleta y la victoria en el césped con el estallido de euforia final tras el pitido de Andrés Fuentes Molina.

