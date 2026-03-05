Adrián Gómez Sánchez 05 MAR 2026 - 17:51h.

Noah Ohio ya disponible

Lesión de David Torres: qué tiene y cuánto tiempo estará de baja con el Real Valladolid

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid afronta este sábado a las 21.00 horas un partido importante (como todos los que le quedan) a la par que complicado ante un Málaga CF enrachado en La Rosaleda. Para este encuentro Fran Escribá recupera un futbolista de ataque y pierde a David Torres tras su subluxación de hombro ante la SD Huesca.

El técnico valenciano dibujó las líneas maestras de su equipo de cara a este duelo: "No queremos ser un equipo defensivo, pero sabemos que va a haber fases que nos dominen. Vamos a ir a por la victoria, siempre hay que ser ofensivo. Los puntos para conseguir el objetivo están en todos los campos. Tenemos opciones y hay que hacer muy bien las cosas. Pensar que hemos hecho algo más que dos resultados buenos no es lo que hay que hacer. No hay que relajarse. El Málaga transita muy bien y si te somete tiene talento. Hemos trabajado en lo que queremos hacer viendo las virtudes del rival".

El míster quiso dar un aviso a su plantilla para que estén todos enchufados de cara a la recta final de la temporada y no da pistas sobre el sustituto de Torres: "Aquí no hay titulares, el único que no va a tener opciones de jugar será el que así lo decida. Todos son importantes. Raro será que repitamos el once de aquí al final de temporada. Quiero a todos enchufados. El equipo tenía menos puntos de los que merecía. Si somos capaces de enlazar una nueva victoria va a ser positivo para todos. Cualquiera de los tres centrales puede jugar en el perfil zurdo".

El parte de guerra pucelano se queda en que David no estará y Noah Ohio sí lo hará: "En teoría David no va a ser una baja de larga media o larga duración. Hay que ir semana a semana, pero él quiere aportar y no tiene mucho dolor. Ohio está perfectamente y si no siente molestias va a ir convocado. Tengo en mi cabeza el equipo que va a salir de inicio. Si delegamos solo el gol en los delanteros nos equivocamos, es una labor de equipo. Si Marcos está bien es determinante".