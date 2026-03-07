Agencia EFE Redacción Valladolid 07 MAR 2026 - 23:47h.

ValladolidEl Málaga CF y el Real Valladolid empataron (3-3) en un partido vibrante en el Estadio de La Rosaleda que enmendó el conjunto pucelano, que llegó a tener dos tantos de desventaja y que aprovechó la inferioridad con la que afrontó el cuadro andaluz gran parte del partido por la expulsión del lateral izquierdo Víctor García.

El Valladolid evitó la derrota con los cabezazos de Carlos Ruiz, Chupe en propia puerta y Juanmi Latasa y tras jugar más de 40 minutos con superioridad. Eso complicó el triunfo local que tenía en la mano. Previo al tanto del empate, Marcos André de Sousa marcó un gol completamente legal que Alejandro Morilla Turrión anuló de forma incomprensible por una supuesta falta de Pablo Tomeo sobre Alfonso Herrero que no existió.

Inicio para olvidar

El partido prácticamente no había empezado y una triangulación dentro del área del Pucela servía para que el delantero Chupe, en el área pequeña, intentara disparar. En la salida el guardameta Guilherme Fernandes, le trababa señalizando penalti el colegiado. El propio Chupe, que había fallado una pena máxima en la pasada jornada en Granada, era el encargado de lanzar y esta vez no fallaba (1-0).

El festival de juego continuaba con David Larrubia, como mago del balón, encarando a diversos contrarios y con una asistencia magistral a su compañero Carlos Dotor, la aprovechaba disparando desde dentro del área pequeña y fusilando (2-0) a Guilherme. Era el minuto 14 y el Real Valladolid entregado, adelantaba líneas para intentar acortar diferencias con varias llegadas peligrosas al área malaguista, que defendía el botín inesperado por la eficacia en tan poco tiempo.

El Málaga había bajado las prestaciones, quizás intentando coger oxígeno por el escaso tiempo que se había consumido, lo que aprovechaba el Pucela, que buscaba con velocidad y centros acortar diferencias. Tras varias oportunidades malogradas y tras un parón por una incidencia con una aficionado local indispuesto en las gradas, con la atención a un aficionado, que se encontró indispuesto, el Real Valladolid seguía buscando ese gol que les metiera en el partido y éste llegaba en una gran definición de Peter Federico González (2-1), que batía a Alfonso Herrero con un disparo raso.

Expulsión, reacción y remontada inconclusa

Todo parecía volver a cambiar en la reanudación tras una falta lanzada por Víctor García y el gol de Chupe (3-1), que desviaba con la puntera el balón, algo que revisaba el VAR al ser anulado por fuera de juego en un principio y que terminaba siendo legal.

El encuentro parecía controlado por el Málaga, pero una patada inocente de Víctor García al exmalaguista Iván Alejo, le era mostrada la roja directa en el minuto 56. Muchos minutos para concluir con un jugador menos y con el Valladolid volcado en el área del Málaga, que significó después de una falta lateral, que peinaba en propia puerta Chupe, sorprendiendo a Alfonso Herrero, y acortando diferencias de nuevo (3-2).

El Pucela, con 25 minutos por delante, se iba a por el empate ante un Málaga que defendía la victoria con solamente 10 jugadores. Este llegaba por medio de Marcos André de Sousa, pero era anulado injustamente por el colegiado por una inexistente falta de Pablo Tomeo a Alfonso Herrero en un choque entre ambos. Al final, en otra falta lateral por la derecha, llegaba el empate en un remata de cabeza de Juanmi Latasa, en el inicio de un tiempo de añadido de récord, 15 minutos, terminaba de igualar (3-3) el encuentro.