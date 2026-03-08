Adrián Gómez Sánchez 08 MAR 2026 - 17:42h.

Muchas jugadas polémicas en el partido

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos en Málaga en la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion

ValladolidEl Real Valladolid empató 3-3 contra el Málaga CF en el Estadio de la Rosaleda y el partido dejó muchas acciones polémicas, aunque salvo una expulsión clara a Víctor García, el resto de jugadas cayeron del lado malagueño: un penalti muy riguroso, un gol anulado por falta al portero inexistente y una expulsión bien señalada como acciones principales.

La primera de ellas fue una internada dentro del área de Chupe tras varios errores defensivos pucelanos que acabó con el delantero en el suelo y con Morilla Turrión señalado penalti de Guilherme Fernandes. El '9' del Málaga deja su pie atrás para buscar el contacto con un portero luso que no derriba al punta, si no que va al suelo y ese contacto se produce porque Chupe deja el pie atrás y se deja caer. Penalti que, por cierto, el árbitro no señaló en directo y sí lo hizo a instancias de su linier.

Tras esto y con 3-1 en el luminoso, Víctor García soltó dos patadas consecutivas a la altura de la rodilla a Iván Alejo y sin opción de jugar la pelota. Una expulsión directa que se saldó de manera correcta por la virulencia de la acción. La discordia vuelve a llegar en el tramo final del partido, ya con 3-2.

Iván San José, Chuki cuelga una falta y tras la peinada en el segundo palo el balón va hacia Pablo Tomeo, pero Alfonso Herrero sale de su portería intenta blocar el balón y se le escapa para después chocar con Pablo Tomeo. El central turolense se queda inmóvil mientras va al remate y es Alfonso el que al salir de su meta arrolla al jugador del Valladolid y se produce un choque, que no es más que eso. Marcos André da Sousa aprovechó el desconcierto para marcar, pero el tanto fue anulado por una supuesta falta.

El meta malagueño se queda en el suelo más pendiente de qué pita el árbitro que de lo que se supone que le dolía tanto y luego está el mito de que al portero no se le puede tocar en área pequeña, porque es eso, un mito, una regla no escrita en ningún lado que da excesiva protección a los porteros, que ya bastante tienen con poder coger el balón con las manos y salir con la rodilla por delante. El 3-3 viene de una falta sobre Alejo en la que el futbolista del Málaga toca balón y posteriormente la pierna del vallisoletano.