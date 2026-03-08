Adrián Gómez Sánchez 08 MAR 2026 - 00:05h.

Escribá prácticamente repite once

Alineación confirmada del Málaga CF y el Real Valladolid en la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion

ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en el empate (3-3) ante el Málaga CF en la vigesimonovena jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio de La Rosaleda

Guilherme Fernandes (4,5): Cometió un penalti bastante dudoso y se quedó bajo palos, sin achicar, en el segundo. Siguió jugando pese a las molestias en la primera parte y el calentamiento de Álvaro Aceves en el descanso.

Iván Alejo (7,5): Puro corazón blanquivioleta. Sacó la roja a Víctor García, ganó 10 duelos y recuperó 10 balones.

Pablo Tomeo (5,5): Rompió el fuera de juego en la segunda diana recibida. Estuvo mejor que Ramón Martínez, dentro de los errores del equipo atrás.

Ramón Martínez (4): Fue al suelo antes de tiempo en el primer gol. Vio la amarilla en una acción muy desmedida y no estuvo fino.

Carlos Clerc (3): Muy mal en los dos tantos encajados. Cambiado por Iván Garriel en el 36 tras una mala actuación y bastante dolorido en el costado.

Stanko Juric (3,5): Dio la asistencia del gol y estuvo bien al corte, aunque salió de más en algunas acciones. Rompió el fuera de juego en el tercer tanto del Málaga. Dejó su lugar a Vegard Erlien.

Julien Ponceau (4): Tuvo algunos chispazos con balón, pero estuvo bastante desaparecido. Fran Escribá le cambió por Víctor Meseguer cuando más hacía falta tener el balón.

Iván San José, Chuki (8): La tuvo de vaselina y se encontró con la respuesta de Alfonso Herrero. El equipo supo encontrarle entre líneas y las tuvo para marcar. El mejor, aunque le faltó tomar mejor algunas decisiones. Puso un gran balón en el segundo gol anotado. Dio la asistencia a Juanmi Latasa en el tercer gol anotado.

Peter Federico González (6): La tuvo clara y se encontró con Víctor García. Metió un buen gol tras jugada individual por la parte derecha. Fue sustituido por Stipe Biuk.

Marcos André da Sousa (5): Peleó y sacó cosas, pero no pudo tenerlas. Marcó un gol anulado por una falta inexistente en un choque de Pablo Tomeo y Alfonso Herrero.

Sergi Canós Tenés (4,5): Discreto, cometió la falta del tercer tanto encajado. Fue cambiado por Juanmi Latasa.

Desde el banquillo

Iván Garriel (5,5): Entró por Carlos Clerc. Salió en la foto del tercer gol y en ataque no pudo aportar demasiado.

Juanmi Latasa (7): Sustituyó a Sergi Canós Tenés. La tuvo y posicionó mal el cuerpo. Marcó el gol del empate que vale un punto de oro.

Víctor Meseguer (6): Entró por Ponceau. Ganó tres de cuatro duelos y dos recuperaciones. Supo dar al equipo lo que le hacía falta.

Stipe Biuk (s/c): Ingresó al campo por Peter Federico. Poco pudo aportar en lo que estuvo sobre el césped.

Vegard Erlien (s/c): Entró por Juric. Poco pudo aportar en lo que estuvo sobre el césped.