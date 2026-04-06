Han ganado los dos últimos y han perdido todos sus predecesores en LaLiga Hypermotion

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Si algo nos ha demostrado LaLiga Hypermotion durante estos últimos años es que es completamente impredecible. Ascensos imposibles, descensos insospechados, rachas inimaginables. Este lunes concluirá la jornada 34, que una vez más ha dejado varias sorpresas, sobre todo en la zona de descenso. El Cádiz CF sigue alargando su caída libre, el Real Valladolid no consigue escapar y el Real Zaragoza no ha terminado de aprovechar una de sus grandes oportunidades del curso.

Y es que el cuadro maño lo tenía todo en su mano jugando en casa ante el CD Mirandés para ponerse a sólo 1 punto del Cádiz, pero perdió. Antes, el Pucela cayó derrotado ante la Cultural Leonesa y el Cádiz volvió a caer ante el Córdoba CF. Es decir, que han ganado los dos últimos, lo que les permite engancharse a la pelea por la permanencia, y han perdido todos los clubes que estaban por delante suya.

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La predicción del Big Data en LaLiga Hypermotion

Aprovechando esta situación de máxima tensión en la zona baja, en ElDesmarque hemos revisado las predicciones de Driblab sobre el descenso. De momento, los cuatro últimos se mantienen como los cuatro grandes favoritos para acabar en Primera RFEF, pero llama especialmente la atención cómo el Cádiz multiplica sus opciones de caer al pozo jornada tras jornada.

El equipo amarillo acabó la primera vuelta en sexta posición con 34 puntos. 13 jornadas después, es 18º y sólo suma 38 puntos. Es decir, que apenas ha sumado 4 puntos de 39 posibles. Actualmente, Driblab le otorga un 37% de opciones de descender a la tercera categoría. Lo realmente preocupante para el Cádiz es que esas opciones eran del 28% en la jornada anterior, del 16% en la anterior, del 11% en la anterior, del 7% en la anterior... Y así sucesivamente. Las alarmas están más que encendidas y la dinámica es preocupante.

Tampoco consigue salir del pozo el Real Valladolid, que cayó derrotado ante el colista y mantiene un 18% de opciones de descender a Primera RFEF. Sólo tiene 1 punto más que el Cádiz, sólo 5 puntos más que el Zaragoza.

Y es que el Real Zaragoza es el club que lo marca todo. Su dinámica es positiva, va al alza, pero este domingo se la pegó en casa ante el Mirandés contra todo pronóstico. Sus posibilidades de descenso siguen siendo del 62%, pero hablamos de un equipo que en la jornada 28 llegó a tener un 89% de opciones de descenso. Aún hay esperanza en la capital aragonesa.

Precisamente su verdugo el domingo, el Mirandés, ha reducido sus opciones de descenso al 86%, aún demasiado elevadas. El Huesca asciende al 91% y la Cultural Leonesa sigue siendo el gran favorito a caer al pozo en última posición, con un 93% de opciones pese a su último triunfo.