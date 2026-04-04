Agencia EFE Redacción Valladolid 04 ABR 2026 - 21:32h.

Chuki quiere revancha ante la Cultural: "Sabemos lo que hicieron"

Jornada 34 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidLa Cultural y Deportiva Leonesa logró romper ante el Real Valladolid (1-0) la dinámica negativa de 16 jornadas y cuatro meses sin ganar, siendo ésta su primera victoria en 2026, en el partido más cargado de rivalidad y donde los locales supieron sacar provecho de un solitario gol de Luis Chacón, su máximo realizador, para agarrarse a sus opciones, aún lejanas, de permanencia.

Dominio blanquivioleta sin ocasiones

Empezaba mandón el equipo de Fran Escribá, queriendo meter en su área a los locales, con líneas muy juntas y esperando a recuperar un balón para salir a la contra, aunque le costaba encadenar varios pases seguidos. El primer disparo era sobre el portal de Édgar Badía con una acción esquinada de Iván San José, Chuki cuyo remate encontraba los puños del guardameta catalán, antes de que el partido se endureciera con amonestaciones casi consecutivas.

La Cultural no sufría y esperaba su oportunidad y a la primera, que llegaba al borde de la media hora tras recuperar un balón dividido Rodri Suárez, buscando en banda la subida Víctor García. La cesión atrás de éste encontraba la llegada en el centro del área de Luis Chacón para que el gallego sumara su séptima diana de la temporada para el 1-0.

Sin embargo, la alegría se empañaba por la lesión sólo dos minutos después de una de las principales referencias ofensivas locales, el brasileño Lucas Ribeiro, siendo sustituido por el autor del tanto de la victoria culturalista en la primera parte en el Nuevo Estadio José Zorrilla, Diego Collado.

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El gol envalentonaba al equipo de Rubén de la Barrera llevado en volandas por un ambiente enfervorizado en las gradas por la rivalidad autonómica y empequeñecía al Pucela, que lo podía pagar en un nuevo robo de Rodri Suárez que conectaba con Thiago Ojeda, quien iba sorteando rivales hasta ceder al catarí Homam El-Amin, que enviaba su disparo con la zurda a las nubes.

Más cerca el segundo que el empate

El conjunto blanquivioleta tenía que ir a por el partido, pero su propuesta de inicio en el segundo tiempo no era excesivamente atrevida, aunque podía aprovechar en el ecuador una internada en banda de Peter Federico González para armar un disparo contestado con una mano salvadora por Badía. También la tenía la Cultural en una contra con dejada de Collado para que Iván Calero penetrara en el área y disparara seco, salvando también Álvaro Aceves a su equipo en una acertada intervención.

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La tensión se cortaba en cada acción con un equipo visitante que se veía condicionado por la intensidad local sin crear verdaderas ocasiones de gol, mientras que el equipo de Rubén de la Barrera, al límite en cada acción, podía sentenciar en un saque de esquina cabeceado al larguero por el capitán Rodri Suárez, el mejor de los suyos. Al final nada se movía y los puntos se quedaban en casa.