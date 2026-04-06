Adrián Gómez Sánchez 06 ABR 2026 - 15:23h.

"Levantarse del banquillo gritando y realizando gestos de desaprobación"

La lucha por el descenso, al rojo vivo: cuatro equipos en dos puntos y puede salvarse cualquiera

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ValladolidEl Cultural y Deportiva Leonesa 1-0 Real Valladolid dejó, además de la derrota blanquivioleta y la lesión de Sergi Canós Tenés, una expulsión a un integrante del banquillo del Pucela, más concretamente a uno de los analistas de Fran Escribá, Sisinio González, que se marchó a vestuarios antes de tiempo tras quejarse en una jugada al inicio de la segunda mitad.

El acta del partido de Saúl Ais Reig refleja que en el minuto 54 Sisi fue expulsado por el siguiente motivo: "Levantarse del banquillo gritando y realizando gestos de desaprobación a una de mis decisiones en señal de protesta". No es una baja influyente para el equipo ni la entidad blanquivioleta y además, la sanción por estos casos ha bajado a lo mínimo posible.

Un partido de sanción

Como ha podido saber ElDesmarque, esta modificación de la norma entró en vigor a primeros de marzo y en el artículo 127 del Código Disciplinario se especifica que bajan la sanción mínima por este motivo de dos encuentros a uno. Esto era una demanda del Comité de Entrenadores, ya que consideraban que era excesivo dos partidos de expulsión. En las últimas reuniones con entrenadores también comentaron que con el técnico principal se tendría un poco más de permisividad, aunque sea el responsable de su banquillo, y que con el resto de técnicos se tendría menos mano izquierda. De hecho en las últimas jornadas está habiendo elevadas expulsiones a otros miembros del banquillo.

El Pucela afronta su próximo partido el lunes para cerrar la jornada 35 (retro) a partir de las 21.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante una SD Éibar al alza. Un partido que determinará si el conjunto blanquivioleta sigue teniendo más de un partido con la zona roja de la tabla o su ventaja disminuye tras varios partidos desperdiciando oportunidades.