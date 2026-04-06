Pepe Jiménez Sevilla, 06 ABR 2026 - 13:17h.

Duro comunicado de LALIGA tras lo ocurrido en el aeropuerto tras la llegada del Sevilla

Javier Tebas no se corta tras los incidentes vividos en el aeropuerto

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Javier Tebas deja clara su postura. El presidente de LALIGA, acompañando al comunicado publicado por la competición este lunes, ha emitido un pequeño mensaje en redes sociales mostrando su descontento tras todos los incidentes vividos este pasado domingo de madrugada en el aeropuerto tras la derrota del Sevilla ante el Real Oviedo.

En la misma línea que el comunicado de LALIGA, lógico, Javier Tebas ha expresado en su perfil oficial de X que "Hay conductas que provocan condena inmediata y otras, como amenazas, insultos graves o deseos de muerte a directivos, tecnicos y jugadores parecen haberse normalizado. No en LALIGA. Denunciaremos lo de ayer en Sevilla y otros casos conocidos. Se acabó la impunidad".

A la espera de algún tipo de comunicado web por parte del Sevilla, algo que ya ocurrió el pasado año, parece que LALIGA colaborará con las Fuerzas del Estado para intentar identificar a los principales responsables de los incidentes vividos este pasado domingo de madrugada, situación en la que, como decíamos, también podría participar la entidad hispalense.

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El comunicado de LALIGA sobre los incidentes:

"En la fase final de las temporadas, cuando aumenta la tensión competitiva y la presión por los resultados, resulta especialmente preocupante comprobar cómo determinadas conductas traspasan de forma inaceptable los límites de la crítica legítima y de la protesta deportiva.

La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrentamiento, no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática.

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Los hechos ocurridos en el día de ayer en Sevilla, junto con otros episodios de amenazas, coacciones e intimidaciones de los que LALIGA ha tenido conocimiento, obligan a actuar con la máxima firmeza.

Resulta especialmente preocupante que determinados comportamientos generen una reacción pública, institucional y mediática inmediata, mientras que las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte y el hostigamiento contra quienes forman parte del fútbol profesional corran el riesgo de contemplarse con una preocupante normalidad. No puede haber una doble vara de medir frente a la violencia.

Este tipo de comportamientos pueden ser constitutivos de infracciones muy graves y, en función de su contenido y circunstancias, también de ilícitos penales.

Por ello, LALIGA va a proceder a denunciar los graves hechos producidos en el día de ayer en Sevilla, así como otras de las que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables.

Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas. La pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo.

LALIGA reitera su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia, ya sea física o verbal, así como frente a campañas de acoso, intimidación o señalamiento contra quienes forman parte del fútbol profesional.

Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LALIGA actúa y actuará"