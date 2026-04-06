Pepe Jiménez Sevilla, 06 ABR 2026 - 11:30h.

Amenazas a Del Nido Carrasco a su llegada al aeropuerto de Sevilla: "Da la cara, cagón"

LALIGA anuncia medidas tras lo ocurrido en Sevilla

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LALIGA ha emitido este lunes un extenso comunicado lamentando los incidentes vividos este pasado domingo de madrugada en el aeropuerto de Sevilla tras la derrota del conjunto hispalense ante el Real Oviedo y ha anunciado diferentes medidas para evitar estos sucesos e identificar a los culpables.

Así reza el comunicado de LALIGA:

"LALIGA condena de manera rotunda los insultos, amenazas y actos de intimidación dirigidos contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales.

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En la fase final de las temporadas, cuando aumenta la tensión competitiva y la presión por los resultados, resulta especialmente preocupante comprobar cómo determinadas conductas traspasan de forma inaceptable los límites de la crítica legítima y de la protesta deportiva.

La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrentamiento, no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática.

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Los hechos ocurridos en el día de ayer en Sevilla, junto con otros episodios de amenazas, coacciones e intimidaciones de los que LALIGA ha tenido conocimiento, obligan a actuar con la máxima firmeza.

Resulta especialmente preocupante que determinados comportamientos generen una reacción pública, institucional y mediática inmediata, mientras que las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte y el hostigamiento contra quienes forman parte del fútbol profesional corran el riesgo de contemplarse con una preocupante normalidad. No puede haber una doble vara de medir frente a la violencia.

Este tipo de comportamientos pueden ser constitutivos de infracciones muy graves y, en función de su contenido y circunstancias, también de ilícitos penales.

Por ello, LALIGA va a proceder a denunciar los graves hechos producidos en el día de ayer en Sevilla, así como otras de las que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables.

Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas. La pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo.

LALIGA reitera su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia, ya sea física o verbal, así como frente a campañas de acoso, intimidación o señalamiento contra quienes forman parte del fútbol profesional.

Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LALIGA actúa y actuará".