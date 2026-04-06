Álvaro Borrego 06 ABR 2026 - 09:22h.

El lateral izquierdo, que llegó a estar tasado en 40 millones, es uno de los preferidos del Betis para el mercado de verano

Natan apunta a la Premier League

Compartir







La dirección deportiva del Real Betis se mueve con sigilo, y a paso firme, para enmendar errores, mejorar carencias y darle un salto de calidad a la plantilla de cara a la próxima temporada. Como ya advirtió hace unos días Manu Fajardo, encabeza un equipo de trabajo activo, con conocimiento de situaciones de mercado que pueden ser provechosas para el club. En esas, y según ha podido saber ElDesmarque, el club se ha movido para conocer la predisposición de José Ángel Esmoris Tasende, futbolísticamente conocido como Angeliño, lateral izquierdo que milita actualmente en la Roma y que gusta (y mucho) en el seno de la entidad verdiblanca. Así las cosas, el jugador español de 29 años se convierte en uno de los preferidos para reforzar una parcela que sufrirá cambios en verano, con como mínimo la desvinculación segura de Ricardo Rodríguez.

Angeliño, muy del gusto del Betis

Con contrato hasta junio de 2028, el español no vería con malos ojos su regreso a España después de toda una carrera fuera de nuestras fronteras. Con 29 años recién cumplidos, el futbolista llegaría en plena madurez de su carrera. El proyecto del Real Betis se ha convertido en un atractivo para futbolistas contratados como Angeliño, con experiencia en clubes de relumbrón como Manchester City, al que llegó con 15 años, PSV Eindhoven, Leizpig, Galatasaray o Roma.

Con seis títulos en su palmarés, el lateral izquierdo, que también puede jugar como central, llegó a tener hace unos años un valor de mercado de 40 millones de euros y atesora más de 80 partidos en competiciones continentales, con una dilatada experiencia en la Champions y la Europa League. Ronald Koeman lo llegó a tener entre sus objetivos para firmar por el FC Barcelona.

Un lateral de relumbrón

La temporada pasada lo jugó prácticamente todo en la Roma, siendo una de las grandes sensaciones de la Serie A, pero este curso, entre lesiones y otros hándicaps, ha tenido poca continuidad, de ahí que el Real Betis busque sacar provecho de su situación. Sin ir más lejos, el pasado 23 de marzo volvió a jugar seis meses después. Como contamos, y según ha podido saber ElDesmarque, Angeliño está entre los favoritos de la dirección deportiva para reforzar una parcela con claro margen de mejora.

Un lateral de corte ultra ofensivo con una gran capacidad de desborde, caracterizado por su velocidad y su precisión en los centros. Con una virtud para repetir esfuerzos, aparecer en campo contrario y con un exquisito golpeo de balón. Por poner algunos ejemplos, en la 20/21 aportó 11 asistencias y ocho goles, lo que le llevó a ser el mejor lateral de la Bundesliga, en la 21/22 dio 13 asistencias y un año más tarde otras doce. Desde que es profesional suma un total de 82 asistencias y más de veinte goles, números a la altura de muy pocos laterales.