El nuevo reto de Fernando Alonso con Max Verstappen tras haber sido padre de su hijo Leonard

Javi Rayo 06 ABR 2026 - 09:20h.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez han sido padres de su primer hijo juntos

Paciencia de padre

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Mientras sigue lidiando con vibraciones y calvarios varios, Fernando Alonso ha estrenado paternidad con el nacimiento de su hijo Leonard. El piloto asturiano confirmaba uno de los secretos mejor guardados -el nombre del pequeño- aprovechando sus días de descanso en Mónaco por la cancelación de las carreras de Arabia Saudita y Baréin. El bicampeón del mundo tiene ahora un curioso reto por delante y quien mejor para compartirlo que otro campeón del mundo como Max Verstappen. Ambos pilotos no viven sus mejores días por culpa del mal rendimiento de sus monoplazas pero tendrán ahora 'otra' motivación por la que seguir compitiendo.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez han sido padres del pequeño Leonard

Fernando Alonso tiene ahora el objetivo de unirse al selecto club de pilotos que han sido campeones del mundo una vez fueron padres. Objetivo que comparte con Max Verstappen, quien también se convirtió en padre recientemente. No son muchos los pilotos a lo largo de la historia que han compaginado la paternidad con las carreras. De hecho, en la era reciente de la Fórmula 1 los casos son muy escasos, siendo mucho más habitual en las últimas décadas del siglo pasado. Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill, Michael Schumacher y Nico Rosberg han sido los únicos pilotos que fueron campeones del mundo después de tener hijos.

Un selecto club al que, a día de hoy, Fernando Alonso y Max Verstappen tienen bastante difícil unirse. Viendo el dominio apabullante de Mercedes en este inicio de temporada y los problemas de Red Bull y Aston Martin están totalmente descartado que pueda pasar esta temporada. Diferente podría ser en 2027, donde se espera que Aston Martin pueda -por fin- recuperar terreno con los aspirantes al título. Igual de difícil será para el campeón neerlandés, quien incluso ha especulado con la opción de retirarse más pronto que tarde ya que la nueva (y polémica) F1 no le divierte tanto como antaño. Quizás, tiene que ver con eso de haber sido padre...