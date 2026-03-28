Alberto Cercós García 28 MAR 2026 - 08:57h.

Fernando Alonso clasifica en 21ª posición y habla de la cruda realidad que van a vivir en Aston Martin durante los próximos meses

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Escuchar a Fernando Alonso hablar tras clasificar en vigesimoprimera posición en el Gran Premio de Japón no es el mejor plan si quieres empezar el día con buen pie. El piloto español tira de realidad y augura que el actual contexto será la tónica que habrá en Aston Martin durante los próximos meses. No ve un cambio drástico a corto plazo en cuanto al rendimiento del AMR26 y señala el post-verano como el momento clave para dar un paso adelante. En cuanto a lo sucedido en Suzuka, poco que decir. Mantiene el objetivo de terminar la carrera para confirmar mejoras de fiabilidad y reconoce que le encantaría tener problemas como los que tienen en McLaren. Pese a todo ello, la confianza que tiene en el equipo es enorme.

"Prefiero tener el McLaren que tiene inconvenientes grandes y va rápido cuando sales a la pista, ¿no? Tener un fin de semana fiable y estar de los últimos, la verdad es que tampoco te ofrece ninguna satisfacción. Pero bueno, el equipo no está sentado en una silla mirando los árboles. Está trabajando fuertemente y lo que pasa es que en Fórmula 1 las cosas no pasan de un día a otro y necesitas meses de trabajo, necesitas proyectos totalmente reconfigurados y adaptados, a lo mejor, en una dirección opuesta a la que habías iniciado en su día. Así que todo esto llevará un poco de meses. Creo que hasta el verano, después del verano, veremos una situación muy parecida cada fin de semana", augura el español en DAZN.

Fernando Alonso ya mira a después del verano

"Han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicado aquí en Japón de momento el fin de semana y serán complicadas las próximas diez, ya lo adelanto, que no vamos a ver ningún cambio. Estamos trabajando fuerte para mejorar la situación, pero en la Fórmula 1, de fin de semana a fin de semana, los milagros no existen. Así que, bueno, intentaremos trabajar. La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda mitad, ojalá, un poco mejor", añade Alonso sobre lo que espera más a medio-largo plazo.

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Nada nuevo en Miami. "Vamos a estar un mes trabajando para mejorar, pero la línea de trabajo ya está marcada y está clara. Lo único que vamos a evitar es hacer últimos en Bahréin y últimos en Jeddah. Es la ventaja de tener dos carreras menos. Pero no es que por tener un mes más vayamos a trabajar más. El trabajo iba a ser todas las horas disponibles de aquí a Miami. Pero en Miami no vamos a tener resultados de trabajo, porque ese trabajo es para, como digo, para tres o cuatro meses vista. Entonces, en Miami vamos a tener el mismo coche que aquí, pero no quiere decir que de aquí a Miami no vayamos a encontrar soluciones que se van a aplicar para la segunda parte de temporada", zanja.