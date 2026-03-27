Fernando Alonso y su primer mensaje tras ser padre: "Un momento súper feliz y especial"

Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 08:50h.

Fernando Alonso aparca las sensaciones de la FP2 y se muestra feliz tras ser padre por primera vez

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Fernando Alonso está viviendo unas horas muy intensas. Pese ahora estar en Japón y tras pilotar el AMR26 en los segundos entrenamientos del Gran Premio de Suzuka, el español debe estar en una nube de emociones. Hace pocos días Alonso estrenó paternidad. Su primer hijo con Melissa Jiménez ya es una realidad, pero eso no le ha impedido ir a la otra punta del mundo para seguir sufriendo con un monoplaza muy complicado de llevar. Las sensaciones con las vibraciones siguen siendo igual de negativas. No hay una mejora considerable, ni mucho menos. Ni en la FP1 con Lance Stroll y Jak Crawford, ni en la FP2 con el canadiense y Alonso, Aston Martin pudo dar un paso adelante. Pero eso para Alonso es como un aliciente para seguir luchando. Aunque Honda siga sin dar con la tecla, el español confía.

"En la FP2 no hemos tenido grandísimas sensaciones, diría, en cuanto al coche. Sigue siendo un poco lo mismo que teníamos. Hemos traído alguna pieza de mejora. En las pruebas o las vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa, así que bueno, estamos un poco todavía muy atrás en cuanto a prestaciones y hay que trabajar esta noche para mejorar. Es la carrera de casa para Honda también, en un momento difícil como el que estamos atravesando. Hay que estar aquí, hay que apoyarlos y ojalá acabe la carrera por primera vez este año, completar todas las vueltas es el objetivo", explica el propio Alonso en DAZN.

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Fernando Alonso y sus primeras horas como papá

Pero antes de subirse al monoplaza se estrenó como padre. Alonso desvela con alguna pincelada cómo se ha encontrado en estas primeras horas y cómo de bien ha salido todo.

"Hemos hecho las FP2 ahora y en unas horitas a dormir, que me he saltado la noche europea, digamos. Todo viene como viene y bueno, con un poco de estrés, preocupación de que todo saliese bien. Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé y nada, muy contento, un momento súper feliz, muy especial y nada, ahora ya al trabajo, a ver qué se puede hacer aquí", zanja el asturiano desde Suzuka.