El mensaje de Fernando Alonso en 2015 al que se agarra Aston Martin para remontar: "Son simples desafíos"

Alberto Cercós García 26 MAR 2026 - 10:39h.

Aston Martin hace un llamamiento a sus aficionados y lanza un 'tuit' de Fernando Alonso de 2015

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"El tuit de Fernando Alonso de 2015 que necesitas leer ahora mismo". Así titula Aston Martin en su página oficial un artículo donde recuperan una frase que el piloto asturiano lanzó en sus redes sociales hace más de una década. Con un guiño absoluto a la cultura japonesa, Alonso quiso transmitir a sus seguidores lo bien instaurada que tiene en su día a día todo lo relacionado con dicha cultura. A fin de cuentas, no es ninguna novedad. Desde siempre, a Alonso le ha gustado y no ha duda nunca en ocultarlo. Sus tatuajes y su forma de encarar los Grandes Premios así lo demuestra; y ese famoso tuit al que Aston Martin hace referencia, también. "Un guerrero debe afrontar el camino de la superación personal. Su vida es un desafío, y los desafíos no son buenos ni malos; simplemente son desafíos", dictaba Alonso en 2015.

Como si se tratase de un mensaje para la afición de Aston Martin, la escudería británica sabe perfectamente que no atraviesa por un gran momento. Este, como otros tantos, es un nuevo desafío que encara Alonso en su carrera profesional. Y cogiendo la referencia del 'guerrero', Aston Martin aprovecha para concienciar a los suyos que este 2026 será de mucho sufrimiento y mucha determinación. Aún así, las reflexiones del asturiano son siempre acogedoras; y a eso se sigue agarrando el equipo. Porque la mentalidad de Alonso es siempre positiva e intenta mirar más en el futuro que en el presente.

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Las reflexiones de Fernando Alonso en Aston Martin

En ese mismo artículo, Aston Martin va más allá del 2015 y de un tuit que cogen para hacer la referencia al espíritu guerrero. Alonso ha ido lanzando varias reflexiones antes del GP de Japón y en el equipo inglés no dudan en ir a ellas para intentar recobrar el optimismo. "Sin duda, ha sido un comienzo de temporada complicado. Más complicado de lo que queríamos y más complicado de lo esperado. Pero debemos esperar y tener fe en Honda. Todos están trabajando sin descanso para mejorar la situación. Mientras tanto, debemos seguir experimentando con el coche y, con suerte, disfrutar de esta carrera en casa para Honda", cuenta Alonso.

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"Sabemos que el reto que tenemos por delante es grande, pero lo aceptamos y vamos a por él. Todos en el equipo están haciendo todo lo posible, pero la tecnología en la Fórmula 1 es muy compleja y las cosas requieren un poco de tiempo. Quizás no veamos el progreso que todos deseamos, pero las cosas están sucediendo, sean cambios pequeños o grandes. Siempre hay progreso, y esperamos que pronto se vea reflejado en los tiempos por vuelta", añade.

"Ahora mismo, nuestro objetivo es mejorar, perfeccionar el coche y comprenderlo mejor. Tuvimos un invierno muy corto y no pudimos completar todo el programa que queríamos, ni las pruebas que nos habíamos propuesto, así que tenemos una larga lista de tareas pendientes, y eso ya es una motivación suficiente", zanja el español.