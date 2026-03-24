Coulthard tacha de blando a Fernando Alonso por haberse retirado por las vibraciones

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 MAR 2026 - 14:07h.

El expiloto australiano ha analizado el abandono de Fernando Alonso en el Gran Premio de China y ha sido crítico con el asturiano

Fernando Alonso no disputará los Libres 1 del Gran Premio de Japón: Jak Crawford será su sustituto

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El abandono de Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de China ha sido motivo de debate en el paddock de la Fórmula 1 y David Coulthard, expiloto de McLaren y Red Bull entre otros, ha sido crítico con el asturiano y Aston Martin. El de Oviedo se retiró tras reportar fuertes vibraciones en su monoplaza y empezar a no sentir las manos y los pies por culpa de las mismas. Con el paso de los días han empezado a aparecer algunas opiniones que cuestionan si el abandono era realmente necesario, sobre todo en un momento en el que Aston Martin necesita recopilar datos para intentar darle la vuelta al mal inicio de temporada que ha tenido la escudería británica. Los de Silverstone no han conseguido dar el salto esperado en esta nueva reglamentación y están muy lejos de los puestos de cabeza, con problemas de rendimiento y fiabilidad en el motor Honda que han condicionado las dos primeras carreras del campeonato. El siguiente gran premio será especial ya que se disputará en Japón, pero aunque desde la fábrica nipona hayan declarado que se sigue trabajando para recuperar el tiempo perdido, las expectativas son muy bajas y Aston Martin sabe que volverá a sufrir.

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Las criticas de David Coulthard a Fernando Alonso por abandonar en China

David Coulthard no ha dudado en alzar la voz y opinar sobre el abandono de Fernando Alonso en el Gran Premio de China. El expiloto australiano, colaborador de SkySports, se ha mostrado crítico con las palabras del asturiano y de Aston Martin sobre las vibraciones del monoplaza verde: "Hablo sin conocimiento de lo que él siente dentro del coche, pero he visto el vídeo y yo he sufrido 'flat spots' (agujeros que se forman en los neumáticos después de bloquearlos en una frenada) en las ruedas, estas pierden peso y las vibraciones van al volante" dijo Coulthard. "Nunca pararía en un Gran Premio porque quieres los puntos". El trece veces ganador de una carrera de Fórmula 1 fue más duro todavía en su crítica a Fernando Alonso e hizo una comparación con alguien que trabaja en la obra: "Habéis visto a los chicos que trabajan en la construcción y están con los martillos neumáticos y con las vibraciones todo el día. A ellos no les vemos decir que hoy no quieren trabajar porque tienen dolor en las manos. Quieren poner bajo el foco a Honda" concluyó el expiloto.

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Aston Martin y Honda siguen buscando soluciones

Mientras tanto, en Aston Martin y Honda el trabajo no para. La marca nipona ha publicado un comunicado donde Shintaro Orihara, ingeniero jefe de la fábrica, ha hablado sobre la situación en la que se encuentran los japoneses: "Hemos centrado nuestros esfuerzos esta semana para seguir mejorando la fiabilidad, pero el rendimiento no está donde queremos, especialmente en cuanto a gestión energética" dijo. El dirigente de Honda fue claro sobre las vibraciones que hicieron que Fernando Alonso abandonara en el Gran Premio de China: "Debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los conductores". Aston Martin está envuelta en la búsqueda de un nuevo jefe de equipo que permita a Adrian Newey dedicarse únicamente al diseño del monoplaza y según varios medios especializados en Fórmula 1, como por ejemplo SoyMotor, Jonathan Wheatley, que acaba de dejar el equipo Audi es la primera opción de la escudería británica.