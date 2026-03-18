A Aston Martin no le gusta escuchar las quejas de Fernando Alonso y su medida es muy drástica

Alberto Cercós García 18 MAR 2026 - 16:46h.

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A Aston Martin no le gusta en absoluto el tinte que está cogiendo la temporada en Fórmula 1. El desastre roza ya un ridículo sin precedentes. Y es que el rendimiento del AMR26 está muy lejos del esperado. Lastrados por la ineficiencia de Honda, la escudería británica ve cómo sus pilotos no se callan ante los micrófonos. Son ya dos Grandes Premios y ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han podido terminar ni en Australia ni en China. La única excepción fue la 'sprint' del sábado. Pero ni con esas se cortan. Las críticas de los pilotos son claras, contundentes e indignantes. Tanto es así que en Aston Martin han lanzado una propuestas a los propios medios: que no se les pregunte a los pilotos cuestiones incómodas relacionadas con los diferentes problemas que hay. Es decir, que es preferible no hablar con ellos de las vibraciones del monoplaza, de la unidad de potencia del motor o de la fiabilidad del AMR26. Una medida drástica que propone Aston Martin a las puertas de un Gran Premio de Japón que se antoja agónico para Honda.

"Para los pilotos es lo más duro. Ya lo he dicho antes y lo voy a repetir. Y también espero que sea una especie de petición para vosotros, los medios. Los pilotos no pueden hacer nada. Los pilotos están muy expuestos y reciben preguntas, reciben preguntas polémicas. Escuché quejas de que Lance no estaba dando muchas respuestas. Tenemos que entender esta situación. Es una competición deportiva. Es emocional. Todos hacemos esto por la emoción y no queremos estar peleándonos en la retaguardia. Están poniendo muchísima energía en esto, y a menudo reciben preguntas que a veces no son apropiadas. Se puede decir que son deportistas profesionales, pero también son seres humanos. Ayudadnos, por favor, a conseguirlo. Ahora mismo es difícil, pero creo que si conseguimos tener un poco de consideración con los pilotos en esto, creo que nos ayudará a todos con nuestro producto", explica Mike Krack en declaraciones recogidas por Motorsport.

El plan de Adrian Newey con el AMR26

En esas mismas declaraciones, Krack aclara la ausencia de Adrian Newey en el Gran Premio de China. El luxemburgués explica que estaba dentro de lo establecido; del plan de Aston Martin. "Hay un plan establecido sobre dónde se supone que debe venir y dónde no, así que no hemos cambiado eso. Tendría que revisar el plan, pero siempre ha estado claro que Adrian no iba a estar en todas las carreras", cuenta.

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Ese plan, con total seguridad, no tendrá ningún tipo de efecto en Japón. Ahí el devenir de Alonso y Stoll será el mismo, pero con una presión añadida hacia Honda. Estarán su casa y una mala actuación sería una sentencia mortal.