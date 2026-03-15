Aston Martin no logra el objetivo y Fernando Alonso 'solo' dura 33 vueltas por culpa de las vibraciones

Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 09:28h.

Fernando Alonso avanzaba de manera positiva hasta que los problemas en el ARM26 le han obligado a parar

La F1 confirma la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudí por la guerra y busca nueva fecha

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El objetivo era terminar la carrera, pero la cruda realidad de Aston Martin es dramática. En Australia la hoja de ruta fue claramente dura; en China, más de lo mismo. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll van a poder terminar un Gran Premio en este tramo inicial de temporada. Si bien el español pudo ver la bandera de cuadros en la 'sprint' de China, el objetivo real marcado en el box era el de finalizar una carrera normal de Gran Premio. Sin embargo, aunque parece que poco a poco los problemas de motor se van solucionando, en Aston Martin siguen siendo incapaces de dar más de 35 vueltas. En este caso, Stroll no ha superado ni la mitad de carrera; Alonso, por su parte, únicamente ha dado 33 giros. Es, en definitiva, una situación irremediable que tiene una solución muy a largo plazo.

Alonso encaraba el Gran Premio de China con la consigna de terminar la carrera. Ese era su gran objetivo. "Este es el ritmo que tenemos ahora, no hay mucho más para sacar. Este es el potencial que tiene este chasis. Normalmente el ritmo de carrera va peor. En la clasificación, en el 75% de la recta puedes utilizar la batería. En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta. El objetivo es hacer una carrera normal y ver la bandera a cuadros con los dos coches, no lo que sucedió en Melbourne. Aquí queremos terminarla", auguraba un Alonso que el sábado terminó con sensaciones agridulces.

Los problemas del AMR26: Honda y las vibraciones

No es una novedad, pero Aston Martin ya ha confirmado por qué Fernando Alonso se ha retirado del Gran Premio de China sobre la vuelta 33-34. "Fernando se ha retirado del GP de China debido a molestias por vibraciones", apunta el equipo en una publicación de 'X'. Un punto y final a una carrera que Alonso había empezado realmente bien (se había colocado noveno) y en la que estaba rodando 17º.

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Ahora Aston Martin y Honda deberán reconstruirlo todo y analizar la información adquirida este fin de semana para llegar a Japón con algo más de optimismo. La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí lo acogen en la escudería británica como algo negativo, y es que el AMR26 necesita hacer los máximos kilómetros posibles para llegar al nivel deseado. Nosotros estamos muy faltos de vueltas y de actividad en pista y sí, no estás expuesto públicamente al no correrse, pero te pierdes el poder probar esas soluciones en cada uno de esos fines de semana", declaraba Pedro de la Rosa en DAZN.