Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 00:05h.

La FIA hace oficial la decisión

Fernando Alonso asume la inferioridad que tienen Aston Martin y Honda: "Este es el potencial"

Compartir







La incertidumbre en torno a los GP de Baréin y Arabia Saudí ha finalizado después de que la Fórmula 1 haya anunciado la cancelación de ambos en abril por la guerra en Irán que se ha trasladado a varios países de Oriente Medio. Sin embargo, esto no saca a las dos carreras del calendario de 2026 ya que la organización confirmó que buscará una nueva fecha a pesar de lo complicado de esta empresa al quedar muy pocas semanas libres.

El Gran Premio de Baréin estaba previsto el próximo 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudí iba a tener lugar en Yeda el 19 de ese mes, pero el conflicto bélico desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán; y la posterior respuesta de ésta han motivado la cancelación de estas dos pruebas.

PUEDE INTERESARTE Kimi Antonelli hace historia con su primera 'pole' y corrobora el aplastante dominio de Mercedes

"Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarían sustituciones en abril. Las pruebas de Fórmula 2, Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se disputarán en las fechas previstas", informa el citado comunicado.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso da un paso adelante terminando la 'sprint' y vuelve a la realidad en clasificación

"Esta decisión se ha tomado tras haberlo consultado totalmente con la FIA y los promotores correspondientes", añade.

"Si bien fue una decisión difícil, lamentablemente es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio", comenta el italiano Stefano Domenicali, presidente y Consejero Delegado de la Fórmula Uno.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores por su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan", añadió Domenicali.

La FIA espera volver a ambos países

"Baréin y Arabia Saudí son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y esperamos regresar a ambos países tan pronto como las circunstancias lo permitan", declaró el emiratí Mohammed Bin Sulayem, presidente de la FIA.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los promotores, nuestros socios y nuestros compañeros de todo el campeonato por el enfoque colaborativo y constructivo que ha derivado en la toma de esta decisión", añadió, en el citado comunicado, Bin Sulayem.