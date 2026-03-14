Kimi Antonelli hace historia con su primera 'pole' y corrobora el aplastante dominio de Mercedes

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 10:13h.

Mercedes sigue a lo suyo mientras que el resto lucha por sobrevivir; Kimi Antonelli logra su primera 'pole' en la F1

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Mientras la gran mayoría de equipos y pilotos luchan para estar lo más arriba posible, en Mercedes viven tremendamente tranquilos. Ya avisaron en su momento que el dominio que iban a tener era superlativo, pero tal vez nadie se esperaba que fuera tan contundente. Mucho que ver, seguramente, todo lo relacionado con el motor y su compresión; algo que a mitad de temporada podría cambiar. Aún así, en dos Grandes Premios, George Russell y Kimi Antonelli lo han dominado absolutamente todo. La dupla de Mercedes se reparte las 'poles', las 'sprint' y las victorias. Porque si en Australia el vencedor final fue Russell, todo apunta a que en China lo será Antonelli.

Jornada prácticamente perfecta de Mercedes en China. Russell se llevó durante la madrugada española la victoria al 'sprint'. Poco después, sería Antonelli quien iba a lograr la 'pole' para la carrera de este domingo. Y todo, tras un primer problema importante del monoplaza de Russell. El piloto inglés se quedó tirado, en mitad de la pista, en la Q3. Sin embargo, pudo volver al box para que el equipo arreglara el imprevisto. Apurando hasta el final, Russell pudo cerrar una única vuelta en Q3 para colocar su coche en segunda posición. Mientras tanto, Antonelli aprovechó a la perfección la superioridad del Mercedes y la ausencia de Russell (o el hecho de que no estaba al 100%), para cerrar una vuelta sorprendentemente buena. El italiano, con su primera 'pole' en la F1, entra en los libros de historia.

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Kimi Antonelli se estrena en la F1

Kimi Antonelli ya está en los libros de historia. Su primera 'pole' en la Fórmula 1 ya es una realidad. Y no solo eso: ya es el 'poleman' más joven de toda la historia. Con 19 años y seis meses, el piloto italiano ha superado el registro de Sebastian Vettel, que logró su primera pole con 21 años, dos meses y 11 días en el GP de Italia de 2008. Con 21 años también están otros como Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen o Fernando Alonso. Pero hacerlo con tan solo 19... es algo nunca antes visto en la historia de este deporte.

"Ha sido una sesión muy limpia y estoy bastante contento. George ha tenido un problema en la Q3 y me hubiera gustado verle con dos intentos. Vi que tenía un problema pero intenté mantenerme centrado y calmado para hacer una buena vuelta, que ha venido al final", resumen el joven piloto de Mercedes.