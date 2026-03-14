Fernando Alonso asume la inferioridad que tienen Aston Martin y Honda: "Este es el potencial"

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 09:47h.

Desde la 19ª posición partirá un Fernando Alonso realista ante la situación de Aston Martin

El Madring va cogiendo forma: así esperan que luzca para el Gran Premio de España de F1

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Está siendo un inicio muy duro para Fernando Alonso. Pese a estar dándolo absolutamente todo al volante del AMR26, el piloto español es incapaz de ser competitivo en pista. Las limitaciones que existen en Aston Martin y Honda hacen que los resultados sean muy negativos. Con diferentes situaciones que rozan el ridículo y siempre con la mirada puesta en los recambios que pueden tener en el box, Alonso intenta salvar las diferentes papeletas de la mejor manera posible. En la 'sprint' lo intentó, cuajando una notable salida y luchando hasta terminar en 17ª posición; en la clasificación para la carrera larga de este domingo, el contexto ha sido igual de dramático. Alonso únicamente ha podido clasificar en 19ª posición y, tras ello, el realismo en las palabras de Alonso es contundente: esto es lo que hay.

"Pusimos tres juegos de neumáticos blandos nuevos y sacamos todo lo que tenía el coche. Creo que los líderes solo han hecho una vuelta para pasar la Q1 y no optimizaron su vuelta, así que la desventaja debe ser algo más grande. Fue una sesión sin problemas, hicimos todo el programa previsto y este es el ritmo que tenemos ahora, no hay mucho más para sacar. Este es el potencial que tiene este chasis", resume Alonso en AS.

Carrera complicada en China

Con la mirada puesta en la carrera, Alonso solo tiene palabras de negatividad. Es consciente que si en clasificación ha sufrido, en carrera lo hará aún más. "Normalmente el ritmo de carrera va peor. En la clasificación, en el 75% de la recta puedes utilizar la batería. En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta, tienes que utilizar durante media vuelta solamente el motor de combustión y creo que la diferencias de la unidad de potencia se amplifica en la carrera y perdemos ritmo", cuenta.

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Y como no, el objetivo no será otro que intentar terminar la carrera. "El objetivo es hacer una carrera normal y ver la bandera a cuadros con los dos coches, no lo que sucedió en Melbourne. Aquí queremos terminarla", zanja.