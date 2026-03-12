Carlos Sainz se suma a las protestas con la nueva F1: "Va a haber un accidente"

Alberto Cercós García 12 MAR 2026 - 10:33h.

Carlos Sainz se suma a la lista de pilotos que no duda en criticar fuertemente la nueva reglamentación de la F1

Los dolores en la mano y las cervicales podrían llevar a Fernando Alonso a dejar la F1 antes de final de temporada

Compartir







La nueva Fórmula 1 está dando mucho de qué hablar. Y por desgracia, no es gracias al espectáculo que se vio en el pasado Gran Premio de Australia. Si bien durante la pretemporada no sabía con certeza cómo iba a evolucionar el deporte, una vez que ha empezado todo el mundo se ha dado cuenta del tremendo paso atrás que se ha hecho. No solo son los aficionados que, desde sus casas, opinan que la F1 se ha convertido en un deporte muy artificial; sino que ya son los propios pilotos quienes alzan la voz. Lo hicieron en Australia y lo hacen en China. Max Verstappen, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, 'Checo' Pérez o Carlos Sainz. Ninguno de los mencionados duda un instante en alzar la voz para señalar que esta nueva Fórmula 1 no solo no es espectacular, sino que es mucho más peligrosa de lo que se esperaban.

Es Carlos Sainz quien lanza un mensaje más coherente, dejando al margen los vaciles de Verstappen con el Mario Kart. El piloto español es muy consciente de que esta nueva reglamentación puede terminar con un accidente muy peligroso sin nadie hace nada. "Para mí la fórmula del 50% híbrido no es la correcta. Cuanto más hablo con la gente y más veo la sensación de la gente, todos parecen bastante alineados en que esperemos que cambie un poco según avanza la temporada. Será una combinación del desarrollo de los motores, el software y los equipos, pero el desarrollo solo te permitirá progresar hasta cierto punto. Necesitamos algo de ayuda de las reglas. Para mí esta no es la fórmula más pura y más adecuada para el ADN de la F1 y necesita ajustes", cuenta en el GP de China.

Carlos Sainz pide cabeza a la FIA

La seguridad es lo más importante en la Fórmula 1 y, para Sainz, hay diferentes puntos que a día de hoy no se están cumpliendo. "Hay dos puntos importantes con la seguridad. Con la salida de Melbourne tuvimos mucha suerte de que no pasara nada entre Liam Lawson y Franco Colpainto. Mi sensación es que va a haber un accidente gordo en una salida si nada cambia en algún momento de la temporada. Espero que podamos mejorarlo y no suceda. Si no hacemos nada, creo que en algún momento veremos otra situación como esas. Y el segundo punto para mí son los adelantamientos con el modo recta con diferencia de velocidades de 40, 50 o 60 kilómetros por hora sin carga aerodinámica en el coche, por la aerodinámica activa. Se vuelve bastante complicado, tanto en la salida como cuando luchas con otro coche. No me parece correcto", confiesa.

PUEDE INTERESARTE Mediaset España emitirá los GP de F1 de Madrid y Barcelona y las carreras de MotoGP de Jerez, Barcelona y Valencia

"No me gusta que la velocidad punta se reduzca a mitad de la recta y pierdas 30 o 40 kilómetros por hora por el súper 'clipping' en mitad de una vuelta de clasificación. No me gusta tener que levantar en mitad de una vuelta de clasificación y no me gusta que las velocidades. de alcance al utilizar a la vez el 'boost' y el modo adelantamiento sean de 60 kilómetros por hora, y que adelantes como si el otro coche estuviera completamente parado. La energía no te tiene que permitir adelantar como si el otro coche estuviera parado. No es un adelantamiento real de Fórmula 1, entiendo que lo llamen artificial", zanja.