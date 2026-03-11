Jorge Morán 11 MAR 2026 - 18:00h.

Una nueva era ha llegado a la Fórmula 1. Por lo menos en la manera de competir o en el estilo de los monoplazas. Una situación que no gusta a los más veteranos, como el caso de Carlos Sainz Sr, quién no dudó en poner el grito en el cielo para pedir un cambio a la FIA.

El padre de Carlos Sainz Jr destacó que 'no le gustan nada' los cambios dentro de la F1. "Estas nuevas regulaciones han cambiado el ADN de la Fórmula 1", apuntó. El madrileño fue incluso más allá, comparando al deporte automovilístico con el fútbol. "Es cómo si empezáramos a jugar de otra manera, con un balón diferente y una portería más pequeña", explicó.

Los cambios en la nueva Fórmula 1

Entre las nuevas reglamentaciones de las que se queja Carlos Sainz están los adelantamientos artificiales o los monoplazas, cada vez más similares a los coches eléctricos que existen en la Fórmula E. "Liberty Media y la FIA deberían intervenir lo antes posible", señaló.

Pero sin duda, lo que más preocupa al piloto español es el duelo en pista, dónde adelantar se ha vuelto 'demasiado fácil y artificial'. "Tanto en curvas como en rectas", dijo. Entres las críticas más famosas que recoge Autoracer, el problema reside en las nuevas unidades de potencia. "En Australia no vi frenadas bruscas ni grandes maniobras, solo adelantamientos que parecían un poco falsos. Faltaba la calidad y la naturaleza de las carreras de la Fórmula 1 hasta ahora", señaló.

Pese a que todo no son problemas, pues Sainz destaca a los nuevos coches, 'más ligeros y sin el problema de los rebotes en las rectas', el español insiste. "Hay que encontrar un equilibrio entre los motores eléctricos y los de combustión", comentó.

"Creo que la F1 debería ser fácil e intuitiva, no que los espectadores se vean obligados a estudiar para entender qué sucede durante una carrera. Esta, en cambio, es muy compleja; tiene demasiados parámetros, entre el superclipping y el modo de adelantamiento. Incluso a mí me cuesta entenderla", dijo sobre el sentir de los aficionados.