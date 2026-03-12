Max Vertsappen vuelve a vacilar a la F1 por el nuevo reglamento y le censuran a nivel mundial

Alberto Cercós García 12 MAR 2026 - 09:45h.

Max Verstappen sigue sin morderse la lengua y vuelve a atizar a la F1 en plena rueda de prensa

A Max Verstappen no le gusta en absoluto cómo está evolucionando la Fórmula 1. Lo dejó claro en pretemporada, calificando a los nuevos monoplazas como de "Fórmula E con esteroides". No es la primera vez que públicamente el piloto neerlandés muestra su disconformidad en público ante la FIA, sus decisiones y el devenir de la competición. Pero esta vez han tomado cartas en el asunto. Su comparación con el Mario Kart o su vacile en rueda de prensa ha sido la gota que ha colmado el vaso, hasta tal punto que le han censurado un trozo de dicha rueda de prensa a nivel mundial. Verstappen, que no se calla y siempre da su opinión sea cual sea, insiste en criticar a la nueva reglamentación. No solo él, también otros pilotos como 'Checo' Pérez o Gabriel Bortoleto han alzado la voz al respecto. No se están divirtiendo en pista, no tienen sensaciones de velocidad al volante. Es, en definitiva, una F1 muy artificial.

"Sin duda hay mucho potencial, aunque dependerá por supuesto de si podemos extraerlo o no durante la temporada. La diferencia en Australia era bastante grande y creo que en carrera, si hubiera empezado un poquito más arriba, creo que lo mejor que podría haber obtenido era una posición más, porque no teníamos el ritmo de los coches de arriba, teníamos mucha degradación y 'graining'. Pero veremos, veremos qué sucede en las próximas carreras y si podemos reducir esta diferencia un poco", cuenta sobre las sensaciones que tiene con Red Bull. "¿En China? Imposible de decir, ahora mismo es una jungla sobre la pista y es muy difícil saberlo. Espero que se pueda reducir un poco, pero está claro que ahora mismo no podemos luchar contra esos coches", añade en rueda de prensa.

Max Verstappen, censurado por la FIA

Si bien la rueda de prensa se ha podido ver íntegra en DAZN España, a nivel mundial la F1 y la FIA han decido cortar una parte importante de la intervención de Verstappen. "Cambiaría el que tenemos por la Nintendo Switch, los champiñones no se me dan mal, la conchas azules un poco peor y el cohete aún no lo tenemos", explica el neerlandés. Su insistencia en criticar la F1 y compararla con un videojuego ha provocado un acto nunca antes visto: que ese trozo fuese eliminado del vídeo bajo demanda de la rueda de prensa. Algo insólito.

"La salida no es divertida y además bastante peligrosa, así que estamos hablando con ellos para ver qué podemos hacer. Como se pudo ver, casi tuvimos un gran accidente y parte de ello dependía de la batería mientras la otra dependía del anti-stall. No era el único coche que tenía un 0 o un 20% de batería y creo que se puede cambiar fácilmente", insite Verstappen.