Fernando Alonso da un paso adelante terminando la 'sprint' y vuelve a la realidad en clasificación

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 08:40h.

Fernando Alonso logra terminar su primera carrera del 2026 y, luego, clasifica 19º para mañana

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Jornada agridulce y con muchas complicaciones para Fernando Alonso. Se podría decir que el piloto de Aston Martin ha dado un importante paso adelante durante el Gran Premio de China. Gracias a la primera 'sprint' de la temporada, Alonso puede decir que ha terminado su primera carrera del 2026. Tras una soberbia salida y tras aguantar diferentes embestidas en pista, el AMR26 fue capaz de dar la talla en la 'sprint' y pasar por meta en decimoséptima posición. Un resultado que, claramente, es malo; pero teniendo en cuenta de dónde viene el equipo... ni tan mal. La prioridad este fin de semana no era otra que seguir probando las soluciones de Honda y confiar en la fiabilidad del monoplaza. Ese punto, el de la fiabilidad, es el punto débil reconocido por parte de la fábrica japonesa. Al menos, durante una carrera corta, el Aston Martin pudo finalizar sin problemas.

Pero aún falta mucho trabajo por delante. El realismo de Fernando Alonso respecto a su situación es demoledor. "Por lo menos hemos completado la carrera con los dos coches. Es la primera vez en la que consigo hacer una tanda larga sin problemas, así que desde ese punto de vista está bien. Estoy contento porque los dos coches terminamos la carrera, recogimos datos", resumía tras la 'sprint'. Y es que más allá del resultado, el haber terminado es muy importante para ganar confianza y recopilar información muy relevante para el futuro. "La situación sigue siendo mala. Tenemos que mejorar mucho, pero como vengo diciendo desde el jueves: la fiabilidad se encontrará, el rendimiento tardará meses incluso", zanja.

Una clasificación dramática

Tras la 'sprint', tocaba cambiar el chip y ponerse, de nuevo, en 'modo' clasificación. El objetivo seguía siendo el mismo: salir a pista consciente de la inferioridad que existe en Aston Martin e intentar dar algún tipo de campanada. Pero nada más lejos de la realidad. Los Cadillac, los Aston Martin y los Williams son, con diferencia, los peores coches en este inicio de temporada.

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Pese a ver un paso adelante de Alonso en la clasificación, el piloto asturiano ha logrado la 19ª posición (peor que la que consiguió en Australia) para la parrilla de salida de este domingo. En China, y ya lo ha demostrado en la 'sprint', la salida puede ser de vital importancia; pero las prestaciones del AMR26 limitan mucho al español. La mala dinámica sigue su curso durante este Gran Premio y verle en la parte trasera del pelotón será otra vez la tónica. Ahora tocará esperar y ver si puede terminar una carrera de domingo.