Los pilotos de F1, en pie de guerra ante la nueva reglamentación: la ven menos segura y menos atractiva

Son muchos los pilotos que no paran de soltar críticas hacia la nueva reglamentación de la F1

Nadie está contento con la nueva Fórmula 1. Tan solo se lleva un Gran Premio en este 2026 y las críticas hacia la nueva reglamentación es constante. No solo los aficionados, tras lo visto en Melbourne, parecen haber sentido una especie de rechazo; sino que también, los propios pilotos, alzan la voz dejando bien claro que la organización ha dado un paso atrás. Uno de los más críticos es Max Verstappen, quien no se calla ni debajo del agua. En pretemporada fue el primero en poner en duda esta nueva Fórmula 1, calificándola como una "Fórmula E con esteroides". Si bien, en ese momento, muchos no le creyeron... ahora todos ellos le dan la razón.

'Checo' Pérez, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Lewis Hamilton y un largo etcétera de pilotos que durante los últimos días ya han mostrado su disconformidad con la nueva reglamentación. La encuentran menos atractiva, más predecible y mucho más peligrosa. "Para ser sincero, me pareció muy falso. Sí, todo depende de un botón. Adelantas y luego te adelantan. Al estilo Mario Kart", apunta Pérez. El mexicano no es el único en hacer referencia al famoso videojuego; Lerclerc y Verstappen también lo han hecho. "Hice adelantamientos que no quería hacer porque el coche de delante se quedó sin energía", ha llegado a confesar Bortoleto.

Carlos Sainz y Fernando Alonso, también alzan la voz

Más allá de lo puramente competitivo (o anticompetitivo) que es esta nueva reglamentación, Carlos Sainz hace hincapié en la seguridad. O mejor dicho, en la poca seguridad que parecen tener estos monoplazas. Y es que la cruda realidad para el piloto español de Williams es que la FIA no tiene eso en cuenta. "Mi sensación es que va a haber un accidente gordo en una salida si nada cambia en algún momento de la temporada. Espero que podamos mejorarlo y no suceda. Si no hacemos nada, creo que en algún momento veremos otra situación como esas. Y el segundo punto para mí son los adelantamientos con el modo recta con diferencia de velocidades de 40, 50 o 60 kilómetros por hora sin carga aerodinámica en el coche, por la aerodinámica activa. Se vuelve bastante complicado, tanto en la salida como cuando luchas con otro coche. No me parece correcto", confiesa desde China.

Días atrás, Fernando Alonso tampoco se le veía contento con el panorama. "Ahora en la curva 12 somos unos 50 km/h más lentos porque no queremos gastar energía ahí; queremos guardarla para las rectas. Así que, en vez de hacer la 10-12 a 260 o 280 km/h, puedes pasar a mucha menos velocidad. Incluso el chef podría conducir el coche a esa velocidad, pero no quieres desperdiciar energía porque la necesitas en la recta", aseguraba hace días en Melbourne.