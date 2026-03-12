El Madring va cogiendo forma: así esperan que luzca para el Gran Premio de España de F1

Alberto Cercós García 12 MAR 2026 - 11:36h.

El trazado español debutará este 2026 en la F1 y los preparativos avanzan por buen camino

Mediaset España emitirá los GP de F1 de Madrid y Barcelona y las carreras de MotoGP de Jerez, Barcelona y Valencia

A falta de menos de 200 días para que el Gran Premio de Madrid sea una realidad, los detalles de cómo será el trazado español van apareciendo. Si bien las obras siguen su curso y avanzando por buen camino, poco a poco desvelan diferentes puntos a tener en cuenta. Es la propia organización del Gran Premio de Fórmula 1 quien ha publicado nuevos renders para mostrar por primera vez cómo lucirán algunas de las curvas más icónicas del circuito: La Monumental, la recta principal o la secuencia de Valdebebas. Estas primeras imágenes oficiales ayudan a ilustrar el carácter del trazado de MADRING, de 5'4 kilómetros y 22 curvas: un circuito semiurbano rápido y técnico diseñado para ofrecer espectáculo desde las gradas, con varias zonas de adelantamiento y múltiples puntos donde los espectadores podrán seguir de cerca los momentos cruciales de la carrera.

La realidad es que MADRING va cogiendo forma y cumpliendo con los plazos establecidos. El Gran Premio de España se llevará a cabo el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, y las obras evolucionan tal y como se esperaba. Hace pocas semanas, un equipo de ElDesmarque pudo estar 'in situ' en las obras para confirmar lo avanzado que está todo. Pese a que aún falta mucho trabajo por delante y el trazado en sí aún tiene que coger forma, el circuito de MADRING se antoja como uno de los más espectaculares de todo el calendario.

De las curvas rápidas a la recta principal

La Monumental será, en MADRING, la máxima expectación. Una curva inspirada en una plaza de toros tradicional, como su singularidad técnica. Se trata de una curva larga de 550 metros con un peralte del 24%, donde los pilotos pasan aproximadamente seis segundos a alta velocidad. Será, sin lugar a dudas, el punto más emblemático de todo el circuito.

Además, otro de los puntos fuertes será su recta principal de 589 metros, donde los coches de F1 superarán los 320km/h antes de llegar a la primera zona de frenada importante. La distancia desde la línea de salida hasta la primera curva es de poco más de 200 metros, lo que se espera que la convierta en uno de los momentos clave de la carrera.

A 188 días del fin de semana de carreras del 11 al 13 de septiembre, el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA y MADRING comienzan a revelar la identidad de un circuito creado para combinar velocidad, espectáculo y una experiencia única para el aficionado.