Aston Martin y Honda avanzan con las vibraciones y asumen que la fiabilidad es el punto débil

Aston Martin y Honda unen fuerzas para explicar cómo se encuentra el proyecto tras el desastre de Australia

El inicio de temporada para Aston Martin y Honda no está siendo nada placentero. Ni la pretemporada lo fue, ni la primera carrera en Australia. Problemas con las vibraciones, de fiabilidad y un largo etcétera en el que están trabajando. Mientras tanto, Fernando Alonso aguanta. Aguanta los ridículos que encadena en tan poco tiempo este año por culpa del mal trabajo realizado en la fábrica de Honda y la poca comunicación que hay entre Japón y Silverstone. Aún así, en ambas fábricas dan la cara y salen a explicar qué sucede. En este caso, en el marco del Gran Premio de China, Mike Krack y Shintaro Orihara han cogido las riendas de la situación.

En Honda tienen muy claros los puntos a seguir y a tener en cuenta. Más allá de mejorar todo lo relacionado con las vibraciones, que impiden a los pilotos estar cómodos al volante, la fiabilidad del motor es el punto débil. "Hemos observado algunos avances en cuanto a las vibraciones y seguimos trabajando duro para reducirlas. Aún así, la fiabilidad sigue siendo nuestro punto débil. Por eso seguimos trabajando duro en colaboración con Aston Martin y hemos encontrado otra solución, así que quizá podamos probar algo nuevo. Además, hemos acumulado kilometraje en la carrera, por lo que hemos aprendido algo en cuanto a la conducción y la gestión de la energía, ya aplicamos ese aprendizaje a nuestro sistema de simulación", cuenta el japonés en declaraciones recogidas por Motorsport.

Los problemas con las baterías también son un eje central a tener en cuenta. Si en Australia ningún coche de Aston Martin superó las 40 vueltas fue por miedo a romper las pocas herramientas que tenían de cara a este fin de semana. "Hemos visto algunos avances positivos en la reparación. No puedo dar detalles, pero seguimos trabajando duro para reparar la batería. Así que quizá podamos repararla, porque el problema no tiene que ver con la vibración, sino con pequeños detalles en el interior de la batería", añade Orihara.

Por su parte, Krack opta por no insistir en cuántas baterías tiene Aston Martin para el GP de China y 'prefiere' centrarse ne otras cosas "¿Qué sentido tiene insistir en el número de baterías? No creo que sea algo en lo que debamos insistir, insistir e insistir. Tenemos una situación que ya se reveló en Melbourne y no creo que debamos continuar con esa discusión sobre el número de baterías, si me lo permiten. Nadie quiere estar en esa posición, pero los pilotos forman parte del equipo, al igual que nosotros, y estamos juntos. Así que tenemos que intentar encontrar formas de trabajar juntos. Creo que con los pasos que hemos dado, y con los que vamos a dar este fin de semana, nos acercaremos a ese objetivo", dice al hablar de que el objetivo ahora es el de terminar una carrera.