Nemanja Gudelj y el Sevilla FC separan sus caminos: una reunión y un acuerdo mutuo

Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 19:09h.

El hasta ahora capitán afrontará un nuevo reto deportivo

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El Sevilla FC ha anunciado este jueves la desvinculación de Nemanja Gudelj. Tras examinarse seriamente su continuidad, pues el futbolista serbio cumplía contrato el próximo día 30 de junio, las partes han decidido poner punto y final a un capítulo de siete temporadas y casi 300 encuentros oficiales. Una reunión celebrada el pasado miércoles zanjó el asunto.

Gudelj aterrizó en la capital hispalense como una interesante opción de refresco en la medular, pero con el paso de las temporadas, sus galones en el equipo sevillista fueron creciendo hasta consagrarse como uno de los capitanes.

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Su condición de comodín sacó de muchos apuros a una defensa sevillista muy mermada tras la pérdida de sus antiguos baluartes. En el Sevilla se valoraba positivamente este hecho, más si cabe en la situación económica y deportiva en la que está inmersa la entidad, pero las partes también eran conscientes de la sensación de un ciclo que podía entrar en el momento de cerrarse.

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Nemanja Gudelj, el Sevilla FC y la reunión que pone fin a siete temporadas

Tal y como informa el club de Nervión en el comunicado oficial, el pasado miércoles se produjo una reunión decisiva entre las partes. Tanto club como jugador, de mutuo acuerdo, decidieron poner fin a una aventura que comenzó en el verano de 2019 y que acaba con dos títulos de la UEFA Europa League en su palmarés.

Tras ejercer el rol de líder en una temporada muy dura y de mucho desgaste para todos, Nemanja Gudelj dejará su querida ciudad de Sevilla para ejercer un nuevo reto profesional. A sus 34 años, el serbio ha sido uno de los pocos activos sevillistas que rara vez ha caído lesionado, de ahí que aún tenga cuerda para rato en el deporte rey. El Sevilla FC le despedirá con honores.