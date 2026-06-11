Basilio García Sevilla, 11 JUN 2026 - 13:11h.

El lateral derecho vallisoletano firma para las cuatro próximas temporadas

Juan Iglesias se despide del Getafe antes de fichar por el Sevilla

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La planificación del Sevilla FC va cogiendo velocidad y este jueves se ha confirmado su segundo fichaje oficial para la temporada 2026/27. Juan Iglesias, lateral derecho vallisoletano que ha jugado en el Getafe CF los últimos años, llega libre.

La llegada del futbolista estaba cantada desde hace meses, pues la contratación quedó cerrada bastante antes de que Antonio Cordón dejara el cargo de director de fútbol profesional de la entidad. El propio jugador se despidió la pasada semana de la afición azulona.

Juan Iglesias firma por el Sevilla para las próximas cuatro temporadas, por lo que su contrato expirará el 30 de junio de 2030. La semana está siendo prolífica en la entidad nevionense, pues el martes se confirmó oficialmente que José Ignacio Navarro sería el director deportivo, el miércoles el sorpresivo fichaje de Jon Guridi y este jueves la llegada de Juan Iglesias. Este viernes, se presentará el director deportivo y hablará, dos meses después, el presidente José María del Nido Carrasco.

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El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el lateral diestro Juan Antonio Iglesias Sánchez (Valladolid, 3 de julio de 1998) para su incorporación al club nervionense de cara a las cuatro próximas temporadas. Juan Iglesias, que llega a Nervión tras finalizar su vinculación con el Getafe CF, se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid, con cuyo primer filial llegó a competir en Segunda División B en la temporada 2016/17, todavía en edad juvenil.

De cara a la temporada siguiente, con 18 años, se marcha traspasado a la UD Logroñés. Aunque inicialmente recala en el filial, en Tercera División, llega ya a debutar con el primer equipo en esa primera temporada, asentándose de cara a la 2018/19, en la que disputa 37 partidos de Segunda B -incluido el playoff de ascenso con derrota en la final ante el Hércules CF- y dos de la Copa del Rey. Esto llama la atención del Getafe CF, que lo incorpora a su disciplina en el verano de 2019.

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Será, pues, en el conjunto azulón, en el que Juan Iglesias desarrolle su trayectoria profesional hasta ahora. En su primera temporada al sur de Madrid compite en Segunda B con el Getafe B, pero ya en la 2020/21 da el salto al primer equipo, al que ha pertenecido las últimas seis temporadas con un balance de 175 partidos oficiales -159 de LaLiga EA Sports y 16 de la Copa del Rey- en los que anotó dos goles y ofreció nueve asistencias. En esta última campaña, en la que logró plaza para la UEFA Conference League, fue un fijo para Bordalás. Solo se perdió un partido liguero, superando ampliamente los 3.000 minutos, con un gol y dos asistencias. En Copa disputó la primera ronda ante el Inter Valdemoro, partido en el que también dio una asistencia.