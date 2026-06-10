Álvaro Borrego 10 JUN 2026 - 16:33h.

El centrocampista estuvo casi un año alejado del césped por una grave lesión de rodilla, aunque le sirvió como aprendizaje para creer en sí mismo

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Hay lesiones que frustran carreras, pero hay otras que sirven como aprendizaje para relanzarlas. Este segundo escenario es el que le valió a Jon Guridi para valorar lo que realmente tenía entre sus manos. El nuevo fichaje del Sevilla FC, con el que se compromete hasta 2028, llegó a ser en su día uno de los máximos exponentes de la cantera de la Real Sociedad, pero justo cuando asomaba la cabeza por el primer equipo sufrió una gravísima lesión de rodilla. Un problema que le hizo replantearse su continuidad en el fútbol, estando casi un año retirado de los terrenos de juego, pero el futbolista no tiró la toalla y lejos de rendirse lo tomó como ejemplo de resiliencia.

Todo ocurrió en marzo de 2017. Jon Guridi tenía 22 años y recién acababa de debutar con al primer equipo. Al término de un entrenamiento el futbolista acudió a los servicios médicos para consultarle por unas molestias en la rodilla derecha y tras las pruebas realizadas se determinó que padecía una osteocondritis disecante en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha de grado IV, con un fragmento óseo desprendido. O lo que es lo mismo, una grave lesión que le hizo pasar por quirófano y estar fuera del césped durante más de 200 días. Justo cuando empezaba a ganarse un hueco entre el primer equipo. "En ese momento pensaba 'igual lo tengo que dejar porque me duele', pero yo siempre seguía insistiendo", reconoció en una entrevista con Relevo.

Lejos de dejarle de lado, la Real Sociedad decidió renovarle de inmediato y con el tiempo, casi una década después, Jon Guridi aún lo recuerda como un factor clave para su carrera. Así lo explicaba en una entrevista reciente para ABC: "Cuando me dicen que me tengo que operar, la Real se portó muy bien conmigo. Ya tenía acordada la renovación y justo el día que me dicen que me tengo que operar, me renuevan ese mismo día. Eso para mí fue muy importante, que depositara tanta confianza en mí. Hasta que no te lesionas de gravedad, no sabes lo que vas a sentir. Cuando estás lesionado, valoras más lo que tienes, el día a día, disfrutar de cada entrenamiento. Yo, sinceramente, estoy agradecido de haber tenido esta lesión porque me ha hecho abrir más los ojos y ser más consciente de que estoy haciendo lo que me gusta. A mucha gente le gustaría estar haciendo algo que de verdad le apasiona y yo estoy muy agradecido".

Una vez recuperado de la lesión, su cuerpo necesitaba ritmo físico y le tocó bajar al barro para ganarse un hueco en el Mirandés, donde ofreció un nivel brillantísimo. En el conjunto burgalés militó un año y medio y logró el ascenso a Segunda División, categoría en la que en la 2019-2020 jugó 41 encuentros y marcó 3 goles entre Liga y Copa del Rey. Curiosamente, en esa edición del torneo copero se enfrentó al Sevilla en los octavos de final.

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"Era una época donde justo estaba asomando la cabeza en el primer equipo, pero estuve lesionado más de un año y no me encontraba bien. Sabía que me iba a tocar salir en el filial. Empecé la vuelta después de la lesión, pero también tenía cierta edad, no era sub-23 y sabía que tenía que salir. El mejor sitio que me pudo tocar fue Miranda. Conseguimos el ascenso, yo conseguí lo que buscaba que era tener la continuidad de jugar muchos minutos, muchos partidos y ya me dejó de doler la rodilla. Estuve otro año más en Segunda en el que hice un buen año llegando a las semifinales de Copa, contra la Real de hecho, y luego volví a la Real dos años más, hasta que vine a Vitoria, al Alavés", esgrimía.

Un viejo conocido de Luis García Plaza

Tras su paso por Miranda de Ebro, Jon Guridi regresó a la Real Sociedad, disputó una treintena de partidos entre las temporadas 2020-2021 y 2022, con dos tantos y una asistencia, y se proclamó campeón de la edición de 2020 de la Copa del Rey, ya que su final, debido a la pandemia de coronavirus, fue en abril de 2021.

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El centrocampista de Azpeitia, que ha jugado más de 130 encuentros en Primera con 7 goles y 6 asistencias, fichó en el verano de 2022 por el Deportivo Alavés, con el que en su primera campaña ascendió a la máxima categoría y ha disputado 148 partidos oficiales en cuatro campañas, con siete tantos y cinco pases de gol.

Guridi ya compartió vestuario en Vitoria con el actual técnico del conjunto hispalense, Luis García Plaza, con quien fue un fijo en sus alineaciones tanto el año del ascenso a Primera como en las dos temporadas y media que el madrileño estuvo en la capital vitoriana, desde julio de 2022 hasta su destitución el 2 de diciembre de 2024.