Remodelar la defensa del Sevilla, el primer gran reto para José Ignacio Navarro

Álvaro Borrego 09 JUN 2026 - 21:16h.

Las llegadas de Sangante y Juan Iglesias harán que el Sevilla tenga siete centrales y tres laterales derechos en nómina

El plan del Sevilla para acabar con los salarios prohibitivos

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José Ignacio Navarro será el encargado de planificar la plantilla del Sevilla FC para la próxima temporada, al menos hasta que una venta -con el consiguiente cambio de rumbo o estrategia- pudiera decir lo contrario. El sevillano tomará el relevo de Antonio Cordón con el propósito de enmendar las carencias del equipo, corregir las insuficiencias que pueda haber y darle un salto competitivo al plantel, todo dentro de las limitaciones económicas que mantienen maniatada a la entidad. Un reto tan complejo como ambicioso para un hombre con crédito suficiente en esto del futbol, que entre mil asuntos a tratar deberá no solo acertar con los fichajes, sino también ser resolutivo con el difícil propósito de generar plusvalías y dar a su vez salida a los que menos cuenten para Luis García Plaza.

Una de las posiciones que más quebraderos de cabeza puede generarle es la defensa, especialmente tanto la parcela central como el lateral derecho. En el eje defensivo hay actualmente seis efectivos que serán siete con la llegada de Sangante. Un escenario que obliga a dar salida a entre tres y cuatro de ellos, siendo un imperativo no solo numérico, sino también con la necesidad de renovar una de las parcelas más endebles de la plantilla. Luis García Plaza cuenta de momento con Andrés Castrín y Kike Salas como intocables, a no ser que llegue alguna oferta irrechazable, además de Marcao, Tanguy Nianzou, Fabio Cardoso, Fede Gattoni, a los que se sumará el defensor procedente de Le Havre.

Un escenario que se repite en cierta medida en el lateral derecho. La llegada de Juan Iglesias deja a Luis García Plaza con tres efectivos para esa posición, aunque tanto Juanlu Sánchez como José Ángel Carmona tienen cierto valor en el mercado, por lo que son dos de los futbolistas llamados a escuchar ofertas este verano. En Nervión todo está en venta. Cualquier oferta interesante por uno de los jugadores será estudiada, por lo que no se descartaría ni siquiera la venta de ambos, aunque el mercado se va a cocer a fuego lento. Las circunstancias del club y el hecho de que esté a punto de comenzar el Mundial más largo de la historia apuntan a que vaya a ser así.

Tiene trabajo por delante José Ignacio Navarro, quien encabezará un proyecto de lo más arriesgado y en un puesto tremendamente volátil en los últimos años. Cinco directores deportivos lo han intentado cuando Monchi no ha estado, y solo Víctor Orta superó el año. En el seno del club hablan maravillas de su trabajo, pero el toro que le toca lidiar no es nada sencillo. Y dar salida o generar plusvalías será una de sus principales asignaturas a resolver.