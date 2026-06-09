Basilio García Sevilla, 09 JUN 2026 - 10:07h.

El sevillano será nombrado de forma oficial como director deportivo del Sevilla

Quién es José Ignacio Navarro, el hombre que de momento planifica el mercado del Sevilla

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El Sevilla FC ya retomó hace unos días el pulso a la normalidad -si es que se le puede llamar así-, tras frustrarse el proceso de venta de la propiedad al grupo que encabezaba Sergio Ramos. Queda menos de un mes para que comience la pretemporada y hay mucho trabajo por hacer. José Ignacio Navarro lleva ya semanas actuando como la cabeza visible de la dirección deportiva, y en pocos días su rol debe cambiar de manera oficial.

No es una sorpresa, pues a pesar de que la semana pasada surgió el rumor de que el club había tocado a los Braulio y Cobeño de turno, lo cierto es que en el Sevilla siempre han tenido claro que, de no haber venta, el sevillano sería el que se hiciera cargo de la dirección deportiva. Ya en las semanas previas al adiós oficial de Antonio Cordón, Navarro tomó la batuta en los despachos y comenzó a diseñar una temporada 2026/27 para la que no sabía si iba a llegar.

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Así las cosas, el nombramiento oficial de José Ignacio Navarro como director deportivo del club nervionense está al caer, y con ello su ascenso en estatus y salario, lo que podría producirse en los próximos días. No es sino oficializar el cargo que lleva desempeñando desde hace tiempo, incluso antes de la salida de Cordón. De hecho, se especula con que ofrezca una rueda de prensa junto a José María del Nido Carrasco, presidente aún de la entidad pese a las informaciones que hablan de un relevo, y lleva ya semanas manos a la obra de la mano de un Luis García Plaza que tiene mucho que decir en la planificación.

El precedente de José Ignacio Navarro

No es la primera vez que le sucede algo así, pues ya se quedó en el Olympiacos cuando Antonio Cordón decidió desvincularse, trabajando de interino como director deportivo y después bajo la batuta de Pedro Alves -solo dos meses- y Darko Kovacevic. Se desvinculó del grupo de Evangelos Marinakis para regresar al Sevilla, donde ya había estado formando parte del equipo de scouting entre 2006 y 2014.

Ahora, le toca encabezar un proyecto de lo más arriesgado y en un puesto tremendamente volátil si no lo ocupa Monchi. Cinco directores deportivos lo han intentado cuando el actual ejecutivo del Espanyol no ha estado, y solo Víctor Orta ha superado el año. En el seno del club hablan maravillas de su trabajo, pero el toro que le toca lidiar no es nada sencillo.